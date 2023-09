Oldboy retorna ao cinemas em versão remasterizada; confira a crítica do clássico moderno coreano

O retorno às telonas faz parte da comemoração aos 20 anos do longa de suspense e ação de Park Chan-wook

O longa coreano, “Oldboy” se tornou um clássico moderno instantâneo, em comemoração aos seus 20 anos do lançamento original nos cinemas, o filme vai retornar às telonas em uma versão remasterizada, a partir desta quinta-feira (14).

Segundo a distribuidora Pandora Filmes, essa versão de “Oldboy” foi restaurada e remasterizada a partir do negativo original em 35mm, sob supervisão do próprio diretor Park Chan-wook.

Adaptação livre do mangá de mesmo nome, “Oldboy” acompanha Oh Dae-su (Choi Min-sik) é um homem comum, bem casado e pai de uma garota de 3 anos, que é levado a uma delegacia por estar alcoolizado. Ao sair ele liga para casa de uma cabine telefônica, para logo em seguida desaparece, deixando como pista apenas o presente de aniversário que havia comprado para a filha. Pouco depois ele percebe estar em uma estranha prisão, onde há apenas uma TV ligada, no qual ele recebe pouca comida e respira um gás que o faz dormir diariamente. Através do noticiário da TV ele descobre que é o principal suspeito do assassinato brutal de sua esposa e sem ter outra opção, ele passa a se adaptar à escuridão de seu quarto e a preparar seu corpo e sua mente para sobreviver à pena que está sendo obrigado a cumprir sem saber o porquê.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

Heróis que buscam por vingança não são nenhuma novidade no cinema, porém quando “Oldboy” estreou em 2003, contou com diversas inovações ao gênero de ação e suspense. O diretor Park Chan-wook conseguiu montar uma mistura avassaladora de violência tarantinesca com uma trama de suspense que prende o espectador até o último segundo. O resultado foi tão grandioso que o longa levou prêmio especial do júri em 2004 no Festival de Cannes.

Park Chan-wook passa um domínio de tela, com uma presença dominadora, principalmente nas cenas de ação, são sequências sem enrolação e propositalmente cruas, com todo o destaque para o plano-sequência lateral do protagonista Dae Su esmurrando vinte capangas com um martelo na mão com uma boa dose cômica. Aliás quem não tem o estômago forte, fique preparado, pois o filme conta com mutilação, alimentação com animais vivos e muita, mais muita pancadaria.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

Choi Min-sik que vive o protagonista Oh Dae-su, simplesmente está extraordinário, ele dá um show de atuação e carisma com muita loucura envolvida, os picos do emocional do personagem são gritantes, em uma hora ele tem um foco e busca com a razão o seu objetivo e do nada começa a rir com o rosto todo cheio de sangue e muitos machucados que não conseguem parar o herói.

Conclusão

“Oldboy” é um filme de ação arrebatador em todos os aspectos, quem já assistiu a produção sabe que existe um pano de fundo que pode não agradar a muitos espectadores, principalmente pela discussão subversiva sobre moral e responsabilidade. Contudo é uma produção que vale a pena assistir sem dúvida nenhuma.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Park Chan-wook;

Roteiro: Hwang Jo-yun, Park Chan-wook, Lim Chun-hyeong, Lim Joon-hyung, Garon Tsuchiya;

Elenco: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung;

Gênero: Suspense, Ação;

Distribuição: Pandora Filmes;

Duração: 120 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria