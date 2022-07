“O Telefone Preto” foca na tensão e explora um pouco de terror

Inspirado no conto homônimo de Joe Hill, o novo filme “O Telefone Preto”, da Blumhouse, estreia nesta quinta-feira (21)

Depois do péssimo “Chamas da Vingança” de 2022, parece que a Blumhouse conseguiu lançar um bom filme de suspense e terror neste segundo semestre. “O Telefone Preto” traz todos os elementos de um longa de qualidade do gênero. Com direção de Scott Derrickson, já conhecido por “O Exorcismo de Emily Rose” de 2005, e “A Entidade”, de 2012, o filme foi inspirado no conto homônimo de Joe Hill, que é filho do grande escritor de terror Stephen King.

No longa, acompanhamos a história de uma cidade que está sendo assombrada por um serial killer que sequestra e mata jovens meninos, chamado de “O Sequestrador”. Quando Finney é raptado, ele começa a receber ajuda das outras vítimas para conseguir sair com vida deste pesadelo.

Uma história com muitos acertos

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Scott Derrickson assina a direção e também faz parte do roteiro ao lado de C. Robert Cargill. A história do longa tem muitos acertos: toda a tensão e suspense são bem trabalhados, conseguindo se manter em um nível que foca nos personagens que vivem com dilemas pessoais e questões como alcoolismo e bullying e, ao redor de tudo isso, ainda precisam lidar com um serial killer que sequestra meninos, fazendo todos desta sociedade viverem com medo e receio de saírem de suas casas. O filme consegue manter o público concentrado em todos os momentos, o que não vinha acontecido nas últimas produções do gênero.

Boas atuações

O grande vilão do filme, o serial killer “O Sequestrador”, é vivido por Ethan Hawke, indicado quatro vezes ao Oscar e já conhecido por diversos papéis, como o desempenhado na ótima trilogia do Before. E ele está incrível em “O Telefone Preto”! Vemos um personagem com muitos problemas psicológicos e carregado de egocentrismo. No início, parece frio e calmo, mas, ao longo da história, consegue mostrar sua personalidade perturbadora.

O protagonista Finney Shaw, representado pelo novato Mason Thames, mandou muito bem interpretando o garoto que vive com um pai abusivo e precisa cuidar da irmã mais nova, sofre bullying na escola, é sequestrado e mostra toda a sua força para conseguir se manter vivo.

Destaque ainda para a grande revelação do filme, Madeleine McGraw, que dá vida a irmã do Finney Gwen Shaw. Madeleine simplesmente rouba a cena, com uma personagem muito carismática que dá suporte para o seu irmão, mesmo estando longe dele.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Finalmente

“O Telefone Preto” é uma ótima indicação para quem se interessa por suspense com um pouco de terror. O roteiro acertou em cheio ao criar uma trama que deixa o público totalmente imerso na história.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Scott Derrickson;

Roteiro: Scott Derrickson e C. Robert Cargill;

Produção: Jason Blum, Scott Derrickson e C. Robert Cargill;

Elenco: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e James Ransone;

Gênero: Suspense e Terror;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 102 minutos

Classificação Indicativa: 16 anos

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

