“O Pior Vizinho do Mundo” é drama divertido sobre o luto

Novo longa produzido e protagonizado por Tom Hanks estreia nesta quinta-feira (26)

Tom Hanks se tornou um dos astros mais famosos de Hollywood. E não é para menos, pois seus personagens geralmente são sempre homens gentis, carismáticos ou mesmo heróis que salvam a vida de pessoas próximas. O ator vencedor de dois Oscar, com “Philadelphia” (1993) e “Forrest Gump” (1994), consegue ao mesmo tempo divertir e tirar lágrimas em seus longas. Mas, diferente da maioria dos seus personagens, estreia nesta quinta (26) “O Pior Vizinho do Mundo”, inspirado no livro “Um Homem Chamado Ove” de Frederik Backman e do celebrado filme sueco de 2015, que segue a mesma linha básica dos filmes do astro: emocionar e divertir, mas com uma pegada diferenciada.

Otto (Tom Hanks), um viúvo mal-humorado com tendências de autoextermínio, coordena o condomínio onde mora com regras rígidas e inflexíveis. Ele se vê vivo novamente depois que os novos vizinhos chegam, o casal Marisol (Mariana Treviño) e Tommy (Manuel Garcia-Rulfo) e suas filhas. Otto e a família recém-chegada desenvolvem um laço de amizade improvável, que faz o protagonista enxergar o luto de outra forma.

O roteiro escrito por David Magee (de “Em Busca da Terra do Nunca”, 2004), consegue emocionar sem seguir uma fórmula batida sobre como sentir e superar o luto. Ao menos uma vez fomos apresentados a pessoas que não estão felizes ou estão sempre mal-humoradas, mas nunca buscamos encontrar o verdadeiro motivo por trás de tais comportamentos. E o longa busca mostrar, em seus 126 minutos de duração, como o personagem de Hanks chegou a ser como ele é.

Tom Hanks e Mariana Treviño em “O Pior Vizinho do Mundo” – Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

O filme é dirigido por Marc Foster, conhecido por “O Caçador de Pipas” (2007). A trama não foca em inovar questões como amizade. Logo no terceiro ato, o personagem de Otto já começa um ligação com Marisol e suas filhas, além de retornar para amizades do passado. Foster entende que “O Pior Vizinho do Mundo” é um longa mais simples e decidiu inovar na seleção do elenco.

A atuação de Tom Hanks é extremamente carismática e honesta. Seu personagem, mesmo sendo visto somente como um homem chato, na verdade traz questões mais complexas, provavelmente ligadas a algum transtorno do passado que não é mencionado no filme, mas que fica implícito em diversos momentos. Já a personagem da Marisol, vivida por Mariana Treviño é um tanto estereotipada, uma mulher latina que vive gritando, muito emotiva e não tem controle de suas palavras e que só está naquele lugar para tirar o melhor de Otto.

Conclusão

“O Pior Vizinho do Mundo” vai emocionar a todos, mesmo com uma história já conhecida. O longa não busca racionalizar o luto, mas sim trazer um conforto para quem acompanha a história dos personagens.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica:

Direção: Marc Foster;

Roteiro: David Magee;

​​Elenco: Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller e Manuel Garcia-Rulfo;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gênero: Comédia dramática;

Distribuição: Sony Pictures Releasing;

Duração: 126 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z