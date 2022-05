O Peso do Talento exalta a carreira de Nicolas Cage ao longo dos anos

O longa que chega aos cinemas nesta quinta-feira (12), e um tributo a carreira do ator de forma despretensiosa

Nicolas Cage, famoso por grandes papéis no cinema com “A Outra Face”, “Despedida em Las Vegas”, tem ultimamente escolhido atuar em filmes mais extravagantes como em “Mandy” ou “Pig”. O Peso do Talento, seu mais novo trabalho, chega aos cinemas nesta quinta-feira (12) e promete de forma cômica relembrar a icônica carreira do ator ganhador do Oscar.

Em “O Peso do Talento” Nicolas Cage vive Nick Cage uma versão dele mesmo, (ou seja, não é uma história biográfica). No enredo Nicolas vive um ator que não está em seu melhor momento, com problemas na carreira e com sua filha adolescente. Sem grandes expectativas para novos trabalhos, ele é convencido pelo seu empresário (Neil Patrick Harris) a participar do aniversário de um bilionário espanhol (Pedro Pascal) que é um grande fã dos filmes de Cage. Em uma reviravolta o ator acaba sendo recrutado por uma agente da CIA (Tiffany Haddish) para ajudar em um caso.

Foto|Divulgação

Tributo para Cage

O diretor Tom Gormican (Namoro ou Liberdade) que também assina o roteiro ao lado de Kevin Etten deixa claro a sua proposta, divertir o público e fazer uma grande homenagem na carreira de Nicolas Cage, pois o filme é cheio de easter eggs e referências a trabalhos do ator como “A Outra Face”, “60 segundos”, “Con Air”, “A Lenda do Tesouro Perdido”, “Motoqueiro Fantasma”, entre outros. Fora as próprias sacadas e piadas pessoas que Cage faz com sigo mesmo, relembrando dos acertos e erros ao longo da sua profissão.

Parceria que deu certo

Foto|Divulgação

Com Certeza o melhor do filme é ver Nicolas Cage e Pedro Pascal atuando juntos, a dupla consegue desempenhar suas atuações de maneira consistente, sem exageros, com boas tiradas de humor e vários absurdos em cena. Conversas sem sentido, lutas hilárias, corridas alucinantes, fazem parte da premissa que foi criada ao redor dos atores. Um bom destaque para o longa é a atriz Tiffany Haddish, que vive uma agente da CIA que recruta Cage para ajudar em uma investigação, a personagem dela dá um contraste especial junto do protagonista.

Andamento

O longa por si só não se leva a sério, mesmo assim todo o desenrolar e sufocado por vários clichês, o roteiro falha ao tentar inovar com um Plot twist no final do filme, muitas cenas e diálogos são previsíveis, e mesmo com toda a história sendo feita de maneira rápida sem dar muito foco para o público compreender o que está sendo apresentado o final perde um pouco o ritmo.

Mesmo com alguns problemas de roteiro, o filme agrada os fãs do gênero de comédia e os admiradores da carreira de Nicolas Cage.

Confira o trailer!!!

Ficha técnica:

Direção: Tom Gormican

Roteiro: Tom Gormican e Kevin Etten

Produção: Nicolas Cage, Kristin Burr, Michael Nilon e Kevin Turen

Elenco: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Paco León, Neil Patrick Harris…

Gênero: Ação e Comédia

Distribuição: Lionsgate Films

Duração: 1h 48min

Classificação Indicativa: 16 anos

