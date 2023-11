“O Pequeno Corpo” trás narrativa alegórica em forma de conto sombrio

Laura Samani propõe trama misteriosa com um toque de magia

Laura Samani estreia como diretora de longas-metragens em “O Pequeno Corpo”, longa que chega aos cinemas brasileiros, nesta quinta-feira (23). Com uma proposta misteriosa, espiritual e ao mesmo tempo com traços do ateísmo, a trama prende o espectador do início ao fim.

Itália, 1900. Agata (Celeste Cescutti) é uma jovem que embarca em uma jornada desesperada para chegar a um misterioso santuário para salvar a alma do seu primeiro filho, que nasceu natimorto da condenação eterna do Limbo.

Nesta produção o espectador vai encontrar lindas locações, com uma narrativa mágica. Samani aborda cenas um tanto quanto clichês, principalmente nas alucinações no mar que já foram vistas e revistas nos últimos anos em vários filmes. Todavia ela usa uma linguagem cinematográfica que necessita ser vista. A cineasta usa um traço espiritual que se junta com maestria a uma aura ateísta.

Celeste Cescutti conduz um elenco de atores que em sua maioria não são profissionais, sua atuação é feroz e transmite todo o realismo sobrenatural do filme, certamente deixará marcas inesquecíveis.

Todo o filme se encaminha para uma análise profundamente comovente que deve superar qualquer razão. As emoções acabam ficando fragilizadas e constrangidas assim como a personagem principal.

Conclusão

Laura Samani coloca ao mesmo tempo fantasia com os pés no chão em “O Pequeno Corpo”, o espectador irá acompanhar a jornada sem final feliz sem piscar os olhos.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Laura Samani;

Roteiro: Marco Borromei, Elisa Dondi, Laura Samani;

Elenco: Celeste Cescutti, Ondina Quadri;

Gênero: Drama, Fantasia;

Distribuição: Pandora Filmes;

Duração: 89 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

