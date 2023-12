“O desafio de Marguerite” mostra a força da mulher

Novo longa de Anna Novion; chega aos cinemas nesta quinta-feira (7)

Nesta quinta-feira (7), estreia o novo longa da diretora Anna Novion, “O desafio de Marguerite”. Com uma trama recheada de clichês, a cineasta pretende destacar a presença feminina em um mundo masculino, sobrepondo o amor pelos números.

O futuro de Marguerite, uma brilhante aluna de matemática na prestigiada École Normale Supérieure (ENS), parece todo planejado. Única mulher de sua turma, ela está terminando uma tese de doutorado que precisará expor para um público de pesquisadores. No dia D, um erro abala suas certezas e todos os seus alicerces desmoronam. Marguerite decide então largar tudo para começar de novo.

A proposta do longa é muito interessante e relevante, contudo acaba sendo superficial em vários pontos propostos. Marguerite acaba não se importando com todos os preconceitos que aparecem pelo caminho. Anna Novion coloca um interesse romântico para motivar seu desenvolvimento narrativo.

Mesmo com o aspecto da liberdade feminina no campus da ciência no caso da matemática. Marguerite toma para si a força de se encontrar mas acaba perdendo essa força por atrelar novamente a um homem.

O que chama mais atenção em “O Desafio de Marguerite” é justamente intercalar o orgasmo com a independência e a paixão do estudo com a física.

Conclusão

“O Desafio de Marguerite” tem um debate necessário, ainda assim se perde por não mergulhar em todos os pontos importantes. Fazendo a fala da personagem principal superficial e envolta de um homem.

​​Ficha técnica:

Direção: Anna Novion;

Roteiro: Anna Novion e Mathieu Robin;

Elenco: Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau;

Gênero: Drama;

Distribuição: Synapse;

Duração: 112 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Atómica