“O Convento” perde a chance de explorar ótimos elementos

Novo terror religioso estrelado por Jena Malone, estreia nesta quinta-feira (27)

Difícil quando um filme de terror religioso não fala sobre exorcismo, são inúmeros exemplos desde o lançamento de “O Exorcista”(1973) ou “O Exorcismo de Emily Rose” (2005), e quando um longa foge dessa temática já é algo para ficar de olho. Nesta quinta-feira (27) estreia, “O Convento” protagonizado por Jena Malone que está ótima em cena, porém a nova produção desperdiça ótimos elementos do gênero.

Grace (Jena Malone), uma jovem oftalmologista, é chamada para ir até um remoto convento na Escócia após o suposto suicídio de seu irmão, que era um padre. Desconfiando do relato da Igreja, Grace inicia uma investigação para tentar descobrir o que realmente aconteceu com a ajuda do padre Romero (Danny Huston), do Vaticano. Ao mesmo tempo em que ela explora o local, Grace se vê em meio a uma grande trama de assassinato e sacrilégio, sendo obrigada a encarar uma verdade perturbadora sobre seu próprio passado – que promete trazer à tona alguns traumas que ela acreditava estarem há muito tempo enterrados.

Christopher Smith além da direção também colabora com o roteiro ao lado de Laurie Cook, eles parecem não saber qual sentido tomar em relação ao longa: questões sobrenaturais demoníacas, investigação criminal sobre um possível assassinato, extremismo religioso, são tantas opções e cada uma mais interessante que a outra, porém eles não focam em nenhuma delas, todas as tramas ficam pela metade.

Um dos melhores momentos do filme, quando a Grace ainda é uma criança, podemos ver que o seu pai, prendeu tanto ela, como sua mãe e o seu irmão, essa cena deixa muitas possibilidades e eles simplesmente não se aprofundam, fica subentendido qual o motivo dessa prisão, e sim da para entender. Mas para quem não tem muita familiaridade com o esse subgênero com essa temática religiosa não vai entender.

Por se tratar de um terror religioso, um dos focos centrais da trama é justamente apresentar esse convento, junto com os personagens. Grace tem um embate desde o primeiro momento com a Madre Superior (Janet Suzman), esse trecho também já seria suficiente para pelo menos uma boa abordagem, infelizmente mais uma vez é desperdiçado.

A ambientação do filme é outra parte que deixa a desejar, a religião por si só já dá algumas brechas, principalmente dentro do terror, por ser um ambiente mais opressor seria facilmente uma forma de elaborar algumas questões com a personagem principal e os líderes da igreja.

Jena Malone está ótima em cena, ela cria uma personagem atraente e elegante na medida certa, chamando atenção logo nos primeiros momentos, ela encarna uma britânica impecável.

Conclusão

“O Convento” teve várias chances de explorar um gênero já saturado no cinema, Christopher Smith desperdiçou grandes possibilidades que estavam presentes no filme. Porém Jena Malone é graciosa e é visivelmente a única coisa que salva a trama.

Ficha técnica:

Direção: Christopher Smith;

Roteiro: Christopher Smith, Laurie Cook;

Elenco: Jena Malone, Danny Huston, Janet Suzman;

Gênero: Terror, Sobrenatural, Suspense;

Distribuição: Imagem Filmes

Duração: 90 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

