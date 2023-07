Novo reboot da Disney “Mansão Mal-Assombrada”, não é divertido e decepciona nos efeitos visuais

Longa inspirado em um dos passeios mais conhecidos dos parques da Disney, chega aos cinemas nesta quinta-feira (27)

Não é de agora que a Disney cria filmes inspirados em suas atrações como a franquia de sucesso “Piratas do Caribe”, iniciada em 2003, ou no mais recente “Jungle Cruise” (2021). Com esse mesmo propósito chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira (27) “Mansão Mal-Assombrada”, o longa é um reboot do filme de mesmo nome lançado em 2003 é protagonizado por Eddie Murphy, porém seguindo seu antecessor a nova produção não é divertida, conta com furos em sua trama e foca no marketing.

Gabbie (Rosario Dawson) é uma mãe solteira que se muda com seu filho para uma mansão em Nova Orleans que eles compraram por um preço surpreendentemente baixo. Juntos eles querem começar uma nova vida ali, mas logo percebem que algo está errado com a casa. Com todos os acontecimentos sobrenaturais, Gabbie pede ajuda do padre local Kent (Owen Wilson), ele, por sua vez, traz um cientista viúvo (Lakeith Stanfield), uma médium do bairro francês (Tiffany Haddish) e um historiador obstinado (Danny DeVito). Juntos, eles querem livrar a casa dos espíritos malignos.

Foto: Divulgação/Walt Disney Studios Motion Pictures

Um dos pontos fortes da primeira versão do longa, lançado em 2003, era justamente as piadas hilárias de Eddie Murphy, mesmo com péssimos efeitos visuais é uma trama com muitos furos, o ator conseguiu segurar bons momentos de risos em uma aventura familiar. Já nesta nova versão do diretor Justin Simien com roteiro de Katie Dippold, Glenn Ficarra e Michael Green, o filme peca ao tentar criar uma história para crianças, eles tentam assustar em todos os momentos de forma exagerada e ainda não conseguem emplacar nenhuma piada.

Toda a história da trama é mal colocada, ela foca em uma comédia infantil, porém se perde com dramas de perda que são mais fáceis de serem compreendidos na fase adulta. Já os efeitos técnicos são sem dúvida nenhuma a pior parte, tudo bem que por ser inspirado em uma atração de um parque era de se esperar que não fosse muito realista. Porém os efeitos estão com uma qualidade péssima, a transição do enredo que deveria focar nos personagens, visa mais em apresentar a mansão é como ela pode ser assustadora.

Foto: Divulgação/Walt Disney Studios Motion Pictures

Simien montou um elenco de peso, com ótimos atores, como Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito e Jamie Lee Curtis e a dupla de protagonistas Lakeith Stanfield e Rosario Dawson. Entretanto, todos parecem fora da sua zona de conforto, Stanfield e Dawson não conseguem equilibrar o drama com a comédia, uma pena pois já entregam grandes personagens em suas carreiras.

Conclusão

“Mansão Mal-Assombrada” não acerta no terror e passa longe da comédia, nenhum dos seus personagens têm suas histórias aprofundadas. O longa fica mais uma vez sobrevoando o marketing. Seria esse mais um fracasso da Disney?

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica:

Direção: Justin Simien;

Roteiro: Katie Dippold, Glenn Ficarra, Michael Green;

Elenco: Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Lakeith Stanfield, Owen Wilson, Danny DeVito;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gênero: Comédia, Terror;

Distribuição: Walt Disney Studios Motion Pictures;

Duração: 127 minutos;

Classificação Indicativa: 12 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z