Nova comédia nacional “Um Dia Cinco Estrelas” retrata de forma metafórica as relações humanas

Longa divertido sobre as relações humanas, chega aos cinemas nesta quinta-feira (6)

Uma das maiores questões da atualidade são os relacionamentos humanos e como eles estão se tornando líquidos e frágeis, toda essa frustração tem muitas vezes haver com as expectativas que cada um coloca no outro, gerando decepções quando não são alcançadas da forma que queremos. Seguindo uma linha mais metafórica das conexões entre pessoas a nova comédia nacional “Um Dia Cinco Estrelas”, chega aos cinemas nesta quinta-feira (6).

Pedro Paulo (Estevam Nabote) decide colocar seu amado Opala dos anos 70 na rua, trabalhando como motorista de aplicativo para ajudar a família a sair do sufoco e realizar o grande sonho de sua mãe, que é viajar para Buenos Aires. Ao longo de seus dias levando passageiros para cima e para baixo, ele passa por diversas situações inusitadas, divertidas e que transformam totalmente a sua rotina. Enquanto isso, sua esposa Manuela (Aline Campos) tenta se tornar uma funcionária exemplar na loja em que trabalha e conquistar o cargo de gerente, disputando com o ambicioso Oswaldo (Marcos Breda).

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Ricky Hiraoka e Cris Wersom assinam o roteiro do longa, com camadas mais escondidas do que claras, visto que se trata de um filme de comédia, e de se esperar um filme mais literal, porém o maior trunfo da trama é justamente explorar as metáforas para prender os espectador. Um em dos pontos quem assiste enxerga o mundo nos olhos do protagonista Pedro e como o seu cotidiano se desenvolve como motorista de aplicativo, sempre buscando atingir suas 5 estrelas, e ainda tentando alcançar seu êxito também com a sua família, pois as expectativas com o trabalhador são grandes.

O diretor Hsu Chien abusa de elementos já conhecidos das comédias brasileiras que mais parecem filmes da “Sessão da Tarde”, riso fácil em volta de temáticas reais que o público irá se identificar, quem é brasileiros sabe dos perrengues do nosso país.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Estevam Nabote estreia seu primeiro protagonista, seu personagem Pedro Paulo é um típico trabalhador brasileiro que tenta vencer na vida, mas encontra diversos obstáculos pelo caminho, a construção do motorista que busca o melhor para sua família ficou consistente com a realidade. Aline Campos está maravilhosa na pele de uma mãe que quer reconhecimento no seu trabalho fora de casa, bem diferente de outros personagens da atriz, Nany People também é encantadora, uma avô querida que cria um afeto quase que instantâneo com o espectador.

Conclusão

“Um Dia Cinco Estrelas” é uma comédia frenética que aborda a importante da conexão humana e como as expectativas podem ser prejudiciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Hsu Chien;

Roteiro: Ricky Hiraoka e Cris Wersom;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elenco: Estevam Nabote, Danielle Winits, Nany People, Aline Campos;

Gênero: Comédia;

Distribuição: Paris Filmes;

Duração: 90 minutos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z