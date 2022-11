Nova animação da Disney, “Mundo Estranho” retrata a importância da família

Com os vozes de Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid e Jaboukie Young-White, a nova animação ainda apresenta o primeiro personagem LGBTQIAP+ dos estúdios

Estreia, nesta quinta-feira (24), “Mundo Estranho” nova animação da Disney inspirada nas histórias pulp que conquistaram vários leitores no final do século XIX até a década de 1950. Algo que se tornou comum nas animações do estúdio são as semelhanças de pessoas reais, e a nova produção faz uma reflexão sobre como os pais projetam seus desejos nos filhos a ponto de tentar obrigá-los a seguirem o seu mesmo caminho.

Com os vozes de Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid e Jaboukie Young-White, a nova animação foi dirigida pela dupla Don Hall e Qui Nguyen, conhecidos por “Raya e o Último Dragão” (2021).

A família Clade não é muito igual as outras. Eles são exploradores que desbravam novas terras e estão em uma missão para explorar um mundo estranho e não conhecido. Porém, as diferenças entre os familiares podem pôr sua nova aventura em risco.

São inúmeras inspirações para a construção de “Mundo Estranho”. Exemplos são os livros “Viagem ao Centro da Terra” (1864) e “A Volta ao Mundo em Oitenta Dias” (!873), clássicos conhecidos até hoje, ambos do autor Júlio Verne. Isso fica claro em todos os momentos da aventura, como as criaturas fantásticas, os monstros apresentados, a questão dos figurinos dos exploradores e até mesmo os dirigíveis. O visual da animação ficou muito bonito.

Foto: Divulgação/Walt Disney Studios Motion Pictures

Desde os primeiros momentos da animação, a história da família Clade é bem construída. Ao mesmo tempo em que os traumas do personagem Searcher (Jake Gyllenhaal) são retratados em relação ao seu pai, Jaeger Clade (Dennis Quaid), ele consegue manter uma ‘família de comercial de margarina’ ao lado da esposa Meridian (Gabrielle Union) e do filho Ethan (Jaboukie Young-White), vivendo em paz em sua fazenda. Essa relação deles é muito bem explorada, com muito acolhimento.

Além disso, pela primeira vez, a Disney apresenta um personagem gay em suas animações. Em “Mundo Estranho” a sexualidade não é tratada como um tabu e envolta por preconceitos familiares. Pelo contrário, é algo extremamente natural como deveria realmente ser. Aliás, o personagem do Ethan com certeza é o mais bem desenvolvido. O público vai conseguir entender todas as suas questões, como não gostar de trabalhar na fazenda; não conseguir expressar os sentimentos pelo garoto que gosta; ou simplesmente pela naturalidade com a qual os pais lhe tratam.

Foto: Divulgação/Walt Disney Studios Motion Pictures

Conclusão

Talvez um grande problema de o “Mundo Estranho” seja o fato de que, mais uma vez, a Disney traz um conflito familiar e não explora outras questões como a autodescoberta do Ethan sobre o seu futuro ou suas amizades que aparecem no longa. Mesmo assim, é uma história linda de aventura com personagens bem trabalhados. Uma ótima opção, tanto para as crianças quanto para os adultos.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Don Hall;

Co-direção: Qui Nguyen;

Roteiro: Qui Nguyen;

​​Elenco: Jake Gyllenhaal, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union, Lucy Liu e Dennis Quaid;

Gênero: Animação, Aventura;

Distribuição: Walt Disney Studios Motion Pictures;

Duração: 102 minutos;

Classificação Indicativa: Livre;

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

