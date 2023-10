“Nostalgia” é drama expressivo sobre regresso

Com direção do italiano Mario Martone e protagonizado pelo ator Pierfrancesco Favino, o longa chega aos cinemas nesta quinta-feira (5)

Sempre é interessante ver retratos reais de regiões que fogem do estereótipo hollywoodiano, mesmo que se integrem ao drama ficcional que perduram diretamente a algum detalhe como o crime por exemplo. Esse é o propósito de “Nostalgia”, longa italiano que estreia nesta quinta-feira (5). Lindamente dirigido por Mario Martone com Pierfrancesco Favino na pele do protagonista.

Felice Lasco (Pierfrancesco Favino), um homem que, depois de passar quarenta anos longe de casa, dividindo seu tempo entre o Egito e o Líbano, decide retornar ao lugar onde nasceu: o bairro de Sanità, no centro de Nápoles, na Itália. Ao voltar para o local, Felice acaba redescobrindo os lugares que uma vez, há muito tempo, costumava andar, além de conhecer alguém que o ajudará a relembrar os antigos códigos do bairro, sendo completamente tomado por um passado que o devora.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

O diretor Mario Martone apresenta a cidade de Nápoles com sagacidade, retratando questões reais da região, destacando os moradores e os códigos criminais que se misturam ao gênero thriller mais para o lado ficcional. Essa apresentação de crime proposta por Martone não é algo claro, na verdade fica mais para o silêncio, olhares e perguntas não respondidas.

Porém o foco da sua câmera é totalmente o personagem principal Felice que centralizado por essa nostalgia transmitida no título, não é algo que está representado no seu passado, também faz parte do seu presente. Na verdade, toda sua infância foi vista como um morador que não jovem rebelde que não via que seu olhar não avistava algo fora da sua bolha rosa.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

A atuação de Pierfrancesco Favino é ligeiramente delicada e silenciosa, o espectador vai sentir o sentimento propagado em cena, com uma fluidez ímpar.

Conclusão

“Nostalgia”, que fez parte da seleção do Festival de Cannes de 2022, é um drama profundamente meticuloso e valioso para o cinema. Com uma direção belíssima de Mario Martone e uma atuação digna de todas as menções do ator Pierfrancesco Favino.

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Mario Martone;

Roteiro: Mario Martone, Ippolita di Majo, baseado em livro de Ermanno Rea;

Elenco: Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano, Virginia Apicella;

Gênero: Drama;

Distribuição: Pandora Filmes;

Duração: 117 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria