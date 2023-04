Nostalgia da pré-adolescência nos anos 1990 em “Nintendo e Eu”

Novo longa de Raya Martin inspirado em “Conta Comigo” (1986), estreia nesta quinta-feira (27)

Quando todos os críticos de cinema, falam que estamos na era da nostalgia, não é brincadeira, são muitas produções, reboots, inspirações e continuações de clássicos, sem dúvidas é um período difícil para Hollywood que por um lado ganha em questão de bilheterias pelo apelo afetivo dos fãs por outro não lança longas originais como antes. Com a mesma temática nostálgica chega aos cinemas esta quinta-feira (27), “Nintendo e Eu” inspirado no clássico da Sessão da Tarde “Conta Comigo” (1986).

A trama acompanha um grupo de adolescentes que moram no subúrbio da cidade de Manila, nas Filipinas, cada integrante do grupo navega em seu próprio universo de primeiras experiências, dilemas e descobertas. Entre romances, circuncisão e histórias de fantasmas, eles só querem aproveitar o verão para jogar seus amados videogames, mas quando uma série de terremotos começa a provocar apagões ao redor do país, eles são impedidos de seguir com o plano original e, eventualmente, são levados a um sério evento que vai mudá-los para sempre.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

O diretor Raya Martin se baseou no filme “Conta Comigo” (1986), então a fórmula já é conhecida, alguns amigos, a transição da infância para a puberdade, essa quebra da inocência e o início dos dramas reais, mesmo inspirado em um longa já conhecido é muito amado pelo público, “Nintendo e Eu” peca em algumas premissas básicas, são muitos enredos para serem explorados e alguns acabam ficando de lado, o relacionamento dos amigos e bem desenvolvido, mas quando tentam mostrar suas vidas em casa sem o grupo a história não tem um desfecho satisfatório, como as relações maternas que não são discutidas de forma ampla ou as paternais que não aparecem em nenhum momento, são muitas pontas soltas.

Já para o período da história, o cineasta conseguiu mostrar todo o seu talento, principalmente pelo fato de escolher uma década que muita coisa aconteceu, são muitas mudanças culturais e geralmente é difícil conseguir resgatar um período com tantas informações de maneira clara.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

Outro ponto importante é o filme se passar nas Filipinas, uma cultura pouco explorada no cinema, eles mostram a influência de lendas asiáticas e de como os meninos lidam com os terremotos e um vulcão em erupção. Além também de explorarem a religião e como ela pode mudar em alguns aspectos da adolescência.

Essa questão dos videogames também é vista como uma forma da infância que está sendo esquecida, no primeiro momento eles estão animados e querem jogar o dia todo, como qualquer criança logo quando a energia começa a cair por conta dos terremotos, eles se interessam por novas coisas.

Conclusão

“Nintendo e Eu” é um longa sobre o começo da adolescência e como esses meninos buscam se conhecer melhor em um país em desenvolvimento com referências de outros lugares. Mesmo sem grandes reviravoltas, é um filme delicado sobre um período que marca a vida.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Raya Martin;

Roteiro: Valerie Castillo Martinez;

Elenco: Noel Comia, Jr., Kim Chloe Oquendo, Jigger Sementilla, John Vincent Servilla, Moi Bien, Nikki Valdez, Angelina Canapi;

Gênero: Drama e comédia;

Distribuição: Pandora Filmes;

Duração: 99 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

