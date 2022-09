“Não Se Preocupe, Querida” traz mistério e crítica sobre o machismo

Longa dirigido por Olivia Wilde e estrelado por Florence Pugh traz uma ideia interessante, mas falta moderação em certos momentos. Estreia é nesta quinta (22)

Estreia, nesta quinta-feira (22), “Não Se Preocupe, Querida”, novo longa de Olivia Wilde que chamou atenção em sua estreia como diretora com o excelente “Booksmart” (2019). A produção, que impressiona por ter no elenco atores como a protagonista Florence Pugh e o vilão Chris Pine, tem uma ótima ideia de fundo, mas peca com informações desnecessárias e esquece de personagens importantes para o enredo.

Na década de 1950, Jack (Harry Styles) e Alice (Florence Pugh) formam o que se pode chamar de casal dos sonhos. Vivendo em um luxuoso condomínio, os dois têm rotinas diferentes: enquanto Jack sai todos os dias para trabalhar no “Projeto Vitória”, administrado por Frankie (Chris Pine), motivo pelo qual eles se mudaram para o novo local, Alice vive como uma perfeita dona de casa, fazendo compras, tendo aulas de dança e recepcionando o marido da melhor forma possível, ou seja, tudo que uma mulher deveria fazer, aos olhos conservadores da época. Porém, Alice começa a perceber alguns detalhes dessa vida sem defeitos, como os segredos dos maridos que trabalham no “Projeto Vitória”, como era sua vida antes da mudança, e de onde realmente vêm os alimentos.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Roteiro e direção

Olivia Wilde já tem uma carreira conhecida como atriz, seja no cinema ou na TV. Seu primeiro projeto como diretora foi “Booksmart” (2019), que agradou não só a crítica como também o público. Entretanto, em “Não Se Preocupe, Querida”, trabalho que mescla suspense e crítica social sobre o machismo e a vida perfeita, a cineasta pode ter ficado um pouco prejudicada com muitas informações que são esquecidas em certos momentos e personagens que poderiam (e deveriam) ter sido melhor explorados. Seu maior acerto, sem dúvida, foi a escolha para a protagonista.

O longa, escrito por Katie Silberman, que também fez parte do roteiro de “Booksmart”, inspirado no rascunho de Carey e Shane Van Dyke, foi feito de uma forma muito inteligente. Os diálogos são verdadeiros e acompanham todo o drama do enredo, fazendo o público realmente refletir sobre o que está assistindo. Infelizmente, contudo, a trama entrega a história rápido demais.

Protagonismo de Pugh carrega o filme nas costas

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Quem ainda não conhece Florence Pugh? A atriz é considerada uma das grandes promessas de Hollywood, tendo, em pouco tempo de carreira, emplacado grandes atuações, como no aclamado “Midsommar” (2019) ou em “Adoráveis Mulheres”, do mesmo ano. Fica claro aqui todo o seu potencial como atriz, Pugh está maravilhosa em “Não Se Preocupe, Querida”. No longa, ela entrega uma verdade em cena como poucos, mesmo com seu parceiro romântico de cena, Harry Styles, não exalando nenhum carisma. Pugh brilha de forma única, e não é para menos, já que a atriz passa em passa basicamente todos os cortes finais, realmente conseguindo sustentar o filme.

Destaque também para o personagem de Chris Pine, que vive o vilão no longa. Ele também está ótimo, entregando boas cenas de suspense.

Trilha sonora

A música foi essencial para a construção de “Não Se Preocupe, Querida”. A maior parte da trilha sonora é feita com faixas instrumentais, o que só aumenta a tensão do filme. Isso se dá pelo fato da personagem Alice acreditar que está ficando realmente louca, por isso o instrumental. Há ainda um grande presente para o público brasileiro: a música “Desafinado”, de João Gilberto, também faz parte da trilha em um dos momentos mais importantes da trama.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas a música que se destaca no filme é uma melodia que fica tocando em diversos momentos na cabeça da personagem da Florence. A faixa foi criada pelo próprio Harry Styles como um pedido da diretora Olivia Wilde, que buscava um gatilho para Alice se questionar sobre sua vida.

Vida feliz é o machismo

O que uma pessoa pode fazer para ter uma vida feliz e realizada? Claramente o longa fala sobre essa busca pela felicidade e que, independente do outro, isso deve ser alcançado. Fora toda a crítica sobre o machismo, que é vista logo nos primeiros minutos da trama. O filme mostra que, aos olhares da época, uma dona de casa serve para satisfazer seu marido e deve sempre estar arrumada com um sorriso e copo de uísque na mão, pronta para realizar os seus desejos, sem ter uma perspectiva própria ou sonhos.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Conclusão

“Não Se Preocupe, Querida” é um filme bom, mas que poderia ser ótimo. Com uma grande atuação da protagonista, uma ótima ideia de fundo, figurinos e cenários que completam a história, mas que infelizmente se perde em vários momentos.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica:

Direção: Olivia Wilde;

Roteiro: Katie Silberman, Carey Van Dyke e Shane Van Dyke;

Produção: Roy Lee, Katie Silberman e Miri Yoon;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

​​Elenco: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde, Gemma Chan e KiKi Layne;

Gênero: Suspense Psicológico;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duração: 02hora 03 minutos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z