Em “Não! Não Olhe!”, Jordan Peele traz um verdadeiro espetáculo visual

Fugindo de soluções óbvias e trazendo uma grande mensagem, novo longa “Não! Não Olhe!”, que explora o cinema de gênero, estreia nesta quinta (25)

Jordan Peele está se tornando um dos grandes nomes de Hollywood. Seu primeiro longa, “Corra!” (2017), foi ovacionado pela crítica e pelo público, tornando-se um dos filmes mais comentados dos últimos anos. O diretor já declarou que se inspira em cineastas como Alfred Hitchcock e Roman Polanski, algo que fica claro em seus filmes. Seu novo longa “Não! Não Olhe!” busca chamar atenção do público com uma proposta que gira em torno do espetáculo dentro do cinema de gênero.

Os irmãos Haywood, OJ (Daniel Kaluuya) e Emerald (Keke Palmer) recentemente perderam o pai e, durante muitos anos, eles treinam cavalos para séries de TV e filmes enquanto tentam lidar com o luto. De repente, algo inesperado acontece: um suposto OVNI (sem muitos detalhes nessa parte, pois a reviravolta será grande) aparece no céu da fazenda deles, o caos se instaura e eles buscarão a todo custo uma prova dessa aparição misteriosa.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Jordan Peele consegue se superar

‘Não! Não Olhe!’ é sem dúvida nenhuma um filme grandioso por inteiro. A tecnologia e os efeitos especiais estão incríveis. Além do mais, Peele cria algo próprio que trilha entre um suspense social e a ficção científica. Quem já conhece o trabalho do diretor, sabe que precisará desvendar as mensagens escondidas no longa (aos desatentos: prestem atenção na cena de início). Algo que também chama a atenção são os vários momentos de tensão com pitadas de humor contrastando com momentos caóticos em seguida.

Atores certos para o filme

Daniel Kaluuya é uma das grandes promessas de Hollywood. O ator, que ganhou destaque em “Corra!” (2017) e vem acumulando boas atuações desde então, como em “Judas e o Messias Negro” (2021), que lhe rendeu um Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, está ótimo em “Não! Não Olhe!”. OJ é um personagem extremamente reservado, sem sonhos, que precisa manter a empresa de sua família. Destaque para as suas cenas de maior tensão com o perigo (elas fazem muito sentido).

Já Emerald, irmã de OJ, é o oposto dele. A personagem é vivida por Keke Palmer, que traz em sua carreira trabalhos mais voltados para o público infantil, mas vem encontrando seu caminho ao sol, como em “Alice” (2022) e em “As Golpistas” (2019), consegue trazer uma personagem mais leve, animada, sonhadora e um pouquinho irresponsável. Suas cenas de comédia mostram um lado mais divertido do longa.

Destaque também para Steven Yeun, conhecido por “​​Minari: Em Busca da Felicidade” (2020), que mostra um personagem mais enigmático com cenas de flashbacks muito boas; e para Brandon Perea, ator de dá vida a Angel. Definitivamente o filme fica ainda melhor com ele, suas cenas de comédia fazem toda a diferença.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Um grande espetáculo

Quem é amante de cinema vai ficar muito contente com “Não! Não Olhe!”. O longa traz uma experiência visual perfeita, onde as cenas de tensão são, em sua maioria, na parte do dia, fugindo do estereótipo que o terror só está na parte da noite. O diretor Peele faz o público ficar imerso na dimensão do filme com grandes atuações e pequenas críticas sociais escondidas. Todos os momentos são importantes. Portanto, fica a dica: não deixem de prestar atenção em nenhum momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Jordan Peele;

Roteiro: Jordan Peele;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Produção: Jordan Peele e Ian Cooper;

Elenco: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun e Brandon Perea;

Gênero: Ficção científica e Terror;

Distribuição: Universal Pictures;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duração: 135 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE