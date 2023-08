‘Mussum: O Filmis’ é o grande vencedor do 51º Festival de Cinema de Gramado; confira a lista completa

Filme de Silvio Guindane sobre a vida de Mussum ganhou seis Kikitos, incluindo o de Melhor Filme

O longa-metragem, “Mussum: O Filmis”, de Silvio Guindane, foi o grande vencedor da 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que teve sua cerimônia de encerramento e entrega dos troféus na noite do último sábado (19), na cidade da Serra do Rio Grande do Sul. O filme sobre a vida de Mussum levou seis Kikitos, incluindo o de Melhor Filme.

A cerimônia ainda contou com uma grande homenagem a Léa Garcia. A atriz infelizmente morreu na última terça-feira (15), vítima de um infarto, no hotel em que estava hospedada em Gramado. Léa seria homenageada, ao lado da também atriz Laura Cardoso, com o Troféu Oscarito no Festival de Cinema. A atriz foi aplaudida de pé por todos os presentes durante a homenagem a artistas que morreram este ano.

Premiação

Além de levar o maior prêmio da noite, “Mussum: O Filmis” ainda levou ainda as estatuetas Melhor Ator (Aílton Graça), Ator Coadjuvante (Yuri Marçal), Atriz Coadjuvante (Neusa Borges), Trilha Musical (Max de Castro) e Júri Popular. A produção também levou uma menção honrosa a Martin Macias Trujillo, por seu trabalho de caracterização no longa-metragem.

O filme “Tia Virgínia”, de Fábio Meira, também foi um dos destaques na premiação: foram cinco Kikitos, incluindo Melhor Atriz, para Vera Holtz. O longa também ganhou os prêmios de Roteiro (Fábio Meira), Direção de Arte (Ana Mara Abreu), Desenho de Som (Ruben Valdés) e Prêmio da Crítica.

A produção do filme, “Mais Pesado é o Céu” rendeu a Petrus Cariry o prêmio de Melhor Direção e levou ainda mais três estatuetas: de Melhor Fotografia, Melhor Montagem e o prêmio especial do júri.

Troféu kikito – Festival de Cinema de Gramado – Foto: Agência Brasil

Confira a lista:

Longas-metragens Brasileiros

Melhor Filme: “Mussum, O Filmis”, de Silvio Guindane

Melhor direção: Petrus Cariry, por “Mais Pesado é o Céu”

Melhor ator: Aílton Graça, por “Mussum, O Filmis”

Melhor atriz: Vera Holtz, por “Tia Virgínia”

Melhor Roteiro: Fábio Meira, por “Tia Virgínia”

Melhor Fotografia: Petrus Cariry, por “Mais Pesado é o Céu”

Melhor Montagem: Firmino Holanda e Petrus Cariry, por “Mais Pesado é o Céu”

Melhor Trilha Musical: Max de Castro, por “Mussum, O Filmis”

Melhor Direção de Arte: Ana Mara Abreu, por “Tia Virgínia”

Melhor Atriz Coadjuvante: Neusa Borges, por “Mussum, O Filmis”

Melhor Ator Coadjuvante: Yuri Marçal, “Mussum, O Filmis”

Melhor Desenho de Som: Rubem Valdés, por “Tia Virgínia”

Prêmio especial do júri: Ana Luiza Rios de “Mais Pesado é o Céu”

Menção Honrosa: Vera Valdez, por “Tia Virgínia”

Menção Honrosa: Martin Macias Trujillo, por “Mussum, O Filmis”

Júri da Crítica: “Tia Vírginia”, de Fábio Meira

Júri Popular: “Mussum, O Filmis”, de Silvio Guindane

Prêmio SEDAC/IECINE de Longas-metragens Gaúchos

Melhor filme: “Hamlet”, de Zeca Brito

Melhor direção: Zeca Brito, por “Hamlet”

Melhor ator: Fredericco Restori, por “Hamlet”

Melhor atriz: Carol Martins, por “O Acidente”

Melhor roteiro: Marcelo Ilha Bordin e Bruno Carboni, de “O Acidente”

Melhor fotografia: Bruno Polidoro, Joba Migliorin, Lívia Pasqual e Zeca Brito, por “Hamlet”

Melhor direção de arte: Richard Tavares, de “O Acidente”

Melhor montagem: Jardel Machado Hermes, de “Hamlet”

Melhor Desenho de Som: Kiko Ferraz, Ricardo Costa e Cristian Vaz, por “Céu Aberto”

Melhor trilha Musical: Rita Zart e Bruno Mad, por “Céu Aberto”

Júri Popular: “Sobreviventes do Pampa”, de Rogério Rodrigues

Longas-metragens Documentais

Melhor Filme: “Anhangabaú”, de Lufe Bollini

Curtas-metragens Brasileiros

Melhor Desenho de Som: Kiko Ferraz, por “Sabão Líquido”

Melhor Trilha Musical: Mano Teko e Aquahertz, por “Yãmî-Yah-Pá”

Melhor Direção de Arte: Felipe Spooka e Jacksciene Guedes, por “Casa de Bonecas”

Melhor Montagem: Luiza Garcia, por “Camaco”

Melhor Roteiro: Fabiano Barros e Rafael Rogante, por “Ela Mora Logo Ali”

Melhor Fotografia: Morzanel Iramari, por “Mãri-Hi – A árvore do Sonho”

Melhor Atriz: Agrael de Jesus, por “Ela Mora Logo Ali”

Melhor Ator: Phillipe Coutinho, por “Sabão Líquido”

Prêmio Especial do Júri: “Mãri-Hi – A Árvore do Sonho”

Menção Honrosa: “Cama Vazia”, de Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet

Melhor Curta Júri da Crítica: “Camaco”, de Breno Alvarenga

Melhor Filme pelo Júri Popular: “Ela Mora Logo Ali’, de Fabiano Barros e Rafael Rogante

Melhor Direção: Mariana Jaspe, por “Deixa”

Melhor Filme: “Remendo”, de Roger Ghil

Prêmio Canal Brasil de Curtas: “Yãmî-Yah-Pá”, de Vladimir Seixas

Mostra de Filmes Universitários

Melhor filme: Cabocolino, de João Marcelo.