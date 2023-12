Movimentos de um menino em “Softie”

Segundo longa de Samuel Theis; chega aos cinemas nesta quinta-feira (7)

Estreia nesta quinta-feira (7), o segundo longa-metragem de Samuel Theis “Softie”, que chega após ser nomeado ao Prêmio Queer Palm no Festival de Cannes. Com uma forma singular, o diretor usa grande parte da sua própria história para dar vida à produção.

Johnny tem dez anos e só se interessa por histórias adultas. Numa habitação social em Lorraine, ele observa com curiosidade a vida sentimental agitada de sua jovem mãe. No colégio, frequenta a turma do Sr. Adamski, um professor novato que acredita em seu potencial e com quem descobrirá um novo mundo.

O roteiro co-escrito pelo diretor Samuel Theis e Gaëlle Macé, busca mostrar a representação de um ambiente comum mundano sem esquecer de iluminá-lo, afinal o espectador vai acompanhar a trama sob o olhar do jovem Johnny. Essa criança que precisa muitas vezes ser adulto pela falta do pai, uma mãe amorosa porém irresponsável e o bullying que sofre na escola, tudo está muito presente, ele sabe o que quer e o que não quer.

O roteiro caminha lentamente para destravar qualquer possível batalha do protagonista, Theis busca criar uma atmosfera para quem está assistindo entender que às vezes o tempo passa e não fazemos nada.

O personagem de Johnny (e a atuação séria e curiosa de Aliocha Reinert) são a melhor coisa do filme. O protagonista vai lembrar de forma sutil, Elio em “Me Chame Pelo Seu Nome” (2017) e Tadzio em “Morte em Veneza” (1971). Não pela questão romântica humana, mas sim pelo mundo intelectual.

O longa explora sentimentos como: sedução, raiva (principalmente quando Johnny se volta contra a mãe e a família em que vive); ainda assim, uma das mais comoventes está no início do filme.

Conclusão

“Softie” é um filme rico em história, com temas singulares sobre a vida de uma criança que está aprendendo sobre os dilemas adultos. Aliocha Reinert é uma grande surpresa e brilha sem dúvidas nenhuma.

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Samuel Theis;

Roteiro: Samuel Theis, Gaëlle Macé;

Elenco: Aliocha Reinert, Antonie Reinartz, Melissa Alexa, Ilia Higelin;

Gênero: Drama;

Distribuição: Pandora Filmes;

Duração: 93 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria

