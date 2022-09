“Moonage Daydream” fala sobre as várias fases de David Bowie

Dirigido por Brett Morgen, estreia hoje (15) o documentário lisérgico sobre um dos artistas mais emblemáticas do século 20

Como explicar David Bowie? Um dos artistas mais intrigantes do século 20, quase que impossível de rotular. Bowie era confuso e sempre buscava algo novo para se entregar. O documentário sobre sua vida não poderia ser diferente. “Moonage Daydream”, que chega às telonas nesta quinta-feira (15), não se enquadra em nenhum gênero certo — talvez uma cinebiografia, mas é difícil de dizer. Para tentar entender o que está sendo apresentado, só assistindo.

Brett Morgen assina a direção, roteiro, produção e edição de “Moonage Daydream”. O diretor também é responsável por “Kurt Cobain: Montage of Heck” (2015). Morgen tenta retratar a vida pessoal e profissional de Bowie em pouco mais de duas horas (tempo de duração do documentário).

Sua grande sacada aqui é fugir de um documentário padrão, com infância, juventude, fama… Pelo contrário, “Moonage Daydream” é um caos, e isso foi um grande acerto, pois o próprio Bowie não seguia um plano em sua vida. O longa passa por grandes momentos da vida do artista com o personagem Ziggy Stardust, sua vida de nômade, questões familiares, amor e a relação com a fama.

Foto: Divulgação/Universal

Fica claro que “Moonage Daydream” não foca em apresentar quem foi o ícone David Bowie, ou seja, ele só vai ser interessante aos fãs que já têm certa base sobre a história do artista. O filme não mostra nomes de álbuns, matérias sobre o músico e quase não fala sobre pessoas que viveram ao seu lado. De fato um retrato enigmático sobre uma persona enigmática. Morgen montou uma estratégia visual que lembra muito como Bowie levava sua vida. O filme não tem narrações em off, e todas as entrevistas com o artista são em sua maioria olhando para o chão ou para o entrevistador, mas nunca para a câmera. Com cenas de shows, clipes, fotos e vídeos, o documentário se passa no início dos anos 1970, quando Bowie estourou, indo até meados de 1990, não focando em seus últimos anos.

“Tudo é uma besteira, e toda besteira é maravilhosa.” frase dita por Bowie no início de “Moonage Daydream”

Uma obra grandiosa para um grande e complexo artista, “Moonage Daydream” brinda com uma experiência imersiva com ótimas imagens e uma qualidade de som à ltura. Um longa que merece ser assistido no cinema.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Brett Morgen;

Roteiro: Brett Morgen;

Produção: Brett Morgen;

​​Elenco: David Bowie;

Gênero: Documentário, Musical;

Distribuição: Universal;

Duração: 02 horas 15 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

