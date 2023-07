“Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1” é pura adrenalina com cenas de tirar o fôlego

Sétimo capítulo da franquia de ação e espionagem iniciada em 1996, chega às telonas nesta quinta-feira (13)

A franquia “Missão Impossível” se tornou uma das mais lucrativas de Hollywood, iniciada em 1996, logo deixou sua marca ao lado da imagem icônica do espião Ethan Hunt, vivido por Tom Cruise. Nesta quinta-feira chega às telonas de todo o Brasil o sétimo capítulo, “Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1” que se prepara para finalizar um dos ciclos mais significativos da carreira de Cruise.

Nesta nova aventura repleta de adrenalina o novo vilão é algo extremamente contemporâneo, a inteligência artificial (IA), chega para trazer novamente o espião para o centro de uma corrida de gato e rato. Será que o agente especial Ethan Hunt conseguirá salvar o mundo e ao mesmo tempo seus amigos?

Ethan e a equipe do IMF formada por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) recebem outra importante missão: eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Com o controle do futuro e o destino de todo o mundo em jogo, a equipe precisa partir em uma corrida frenética e mortal ao redor do planeta. Além disso, Ethan ainda é confrontado por um novo inimigo misterioso e muito perigoso, e é forçado a aceitar que, para completar o desafio, nada pode importar mais do que a missão – nem mesmo sua própria vida.

Christopher McQuarrie, que além de assinar a direção também é o responsável pelo roteiro, encontrou pelo caminho algumas questões relevantes para o início do fim da franquia. Ele não é novato em relação a “Missão Impossível”, pois também dirigiu, “Nação Secreta” (2015) e o “Efeito Fallout” (2018). O cineasta tem duas linhas de raciocínio, primeiro tentar amarrar todos os longas pois se trata da primeira parte do fim e segundo trazer esse novo vilão, novos personagens, tudo isso sem deixar muitas brechas.

Diferente de Brian De Palma que trouxe um ar mais elegante para o primeiro filme lançado em 1996, McQuarrie opta por executar todas as artimanhas de um longa de espionagem, corridas, lutas segmentadas, os disfarces que também estão presentes nas outras produções porém chamam mais atenção neste sétimo capítulo.

Pela primeira vez o grande vilão da trama, não é um personagem presente, não tem diálogos, lutas entre outros aspectos, se trata de uma inteligência artificial, que se tornou um grande debate nos últimos anos, isso pode até ser uma escolha precipitada de McQuarrie, ao mesmo tempo que ele quer tornar o personagem de Tom Cruise atual, com questionamentos reais, ele precisa finalizar um enredo que ganhou duas partes, o último filme da franquia já foi confirmado para 2024, com um longa de quase três horas, aparentemente tem muito tempo para o seu desenvolvimento, mas se trata de uma história muito longa, a melhor opção seria focar na fórmula já conhecida. O setor técnico é um show à parte, encabeçado por Eddie Hamilton que desempenha um ótima montagem, com grandes sequências de ação ao lado de McQuarrie.

Tom Cruise está magnífico em todas as cenas, lembrando que o ator não usa dublês para as sequências mais perigosas, destaque para o salto na parte final da produção, ele entrega um Ethan Hunt mais maduro não só pela idade, mas também com diálogos mais necessários que busca um resposta mais significativa, além da sua profissão.

Porém quem dá um verdadeiro espetáculo de atuação, são o trio feminino formado por Ilsa (Rebecca Ferguson), Grace (Hayley Atwell) e a Viúva Branca (Vanessa Kirby). A interação das três com o protagonista ficou em perfeita harmonia, com grandes sequências de perseguição, principalmente para a personagem Hayley Atwell.

Conclusão

“Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1” traz um boa trama, com excelentes cenas de ação, com muitas acrobacias e tudo que se espera de um bom filme de espionagem. Essa primeira parte é o pontapé inicial para o final dessa grande franquia que está se encaminhando com sucesso para o fim.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Christopher McQuarrie;

Roteiro: Bruce Geller, Erik Jendresen, Christopher McQuarrie;

Elenco: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Shea Whigham, Cary Elwes, Rob Delaney, Indira Varma, Ving Rhames, Esai Morales, Henry Czerny, Charles Parnell, Mark Gatiss, Mariela Garriga, Yennis Cheung, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt, Ioachim Ciobanu, Mikhail Safronov;

Gênero: Ação;

Distribuição: Paramount Pictures;

Duração: 163 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

