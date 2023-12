“Minha Irmã e Eu” revive da melhor forma comédia nacional

Com diretora de ‘Minha Mãe É uma Peça 3’, longa é protagonizado por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães

Faz tempo que não vamos ao cinema para ver uma boa comédia nacional, que tira o riso fácil dos espectadores. Quem não lembra da trilogia “Minha Mãe É uma Peça”, protagonizada pelo eterno Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021, e foi um marco para o gênero do nosso país. Com a mesma pegada familiar e dirigido por Susana Garcia, responsável pelo último da franquia, chega aos cinemas nesta quinta-feira “Minha Irmã e Eu”, estrelado por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, que juntas vão fazer as maiores loucuras para encontrar a mãe no interior do Goiás.

As irmãs Mirian (Ingrid) e Mirelly (Tatá Werneck) nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), de se tornarem uma dupla sertaneja e, além de terem seguido caminhos opostos, vivem em pé de guerra. Mirian se casou e nunca saiu de sua cidade, acostumada à rotina do interior. Já Mirelly partiu para o Rio de Janeiro e sem demonstrar pra família, passa todo o tipo de perrengue. Mas quando Dona Márcia desaparece, elas têm que deixar de lado as diferenças e se unir para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.

Não esperem nenhuma novidade no roteiro, esse não é nem de longe o objetivo da produção. Na verdade, fica claro que a Globo Filmes quer levar novamente o espectador para as salas de cinema, visto que longas nacionais independente do gênero não são mais buscados e cada vez mais produções internacionais ganham espaço.

Susana Garcia explora uma fórmula já conhecida por várias comédias, “screwball” que seria basicamente criar situações inesperadas uma atrás da outra, uma artimanha assertiva que prende o público de forma gradual e não solta mais.

A dupla de protagonistas não poderia ser melhor, Ingrid Guimarães que brilhou na franquia “De pernas para o ar” iniciada em 2010 e vários outros filmes e é claro Tatá Werneck que literalmente é um meme em forma de atriz, ela sabe fazer comédia com ninguém. O longa ainda conta com várias participações especiais como Taís Araújo, Lázaro Ramos, Chitãozinho & Xororó e muito mais.

Conclusão

“Minha Irmã e Eu” restaura a comédia nacional em sua melhor forma, com um roteiro leve, divertido e com muito dramalhão familiar, do jeito que o brasileiro gosta. Ingrid Guimarães e Tatá Werneck tem uma ótima química em cena. O longa sem dúvida nenhuma chega em um bom momento e muito necessário para a sétima arte do Brasil.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Susana Garcia;

Roteiro: Susana Garcia, Ingrid Guimarães;

Elenco: Ingrid Guimarães, Tatá Werneck, Arlete Salles;

Gênero: Comédia;

Distribuição: Paris Filmes;

Duração: 112 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

