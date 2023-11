“Meu Novo Brinquedo” é comédia dramática com críticas sociais

Longa francês chega em parceria com o Festival Varilux deste ano

Estreia do Festival Varilux, o longa francês do cineasta James Huth, “Meu Novo Brinquedo” pode até parecer uma comédia leve em seus primeiros momentos, contudo acaba se tornando um filme com uma pitada dramática com críticas sociais, além de abordar uma caminhada sobre o amadurecimento.

Samy vive feliz fora do sistema, nos conjuntos habitacionais, ao lado de seus amigos de infância e de sua esposa Jihane, que espera o primeiro filho. Para atender às necessidades de sua futura família – com muita relutância – ele aceita um emprego como vigia noturno em uma loja de artigos de luxo. Philippe Etienne é o homem mais rico da França. Frio, insensível, desde que sua esposa morreu há um ano, ele se dedicou inteiramente ao seu negócio. Alexandre – seu único filho e herdeiro de toda a fortuna de Etienne – mantém o pai à distância, buscando refúgio no mundo solitário da criança mimada. No aniversário do filho, Philippe abre a seção de brinquedos da loja onde Samy trabalha e diz a Alexandre que pode levar o que quiser. Alexandre escolhe Samy.

O time de roteiristas Jamel Debbouze, Mohamed Hamidi, James Huth, Sonja Shillito, Francis Veber, escolher colocar o ponto de vista da história para Samy vivido por Jamel Debbouze, entretanto Alexandre interpretado pelo jovem Simon Faliu que realmente se destaca na produção, ele tem uma jornada de amadurecimento muito bem desenvolvida, sendo apresentado como uma criança rica que não tem nada negado, lopo o espectador poderá observar que sua vida é vazia, sem amigos e afeto.

James Huth, que também assina a direção do filme, tem todo um cuidado especial, para retratar temas super sensíveis, com um olhar leve e positivo. O longa tem sequências mais lentas e o ritmo só vai se tornar mais fluido entre o segundo e terceiro ato. O espectador pode até ter certa dificuldade sobre qual história está sendo apresentada, mas logo isso muda e a trama fica mais coesa.

Conclusão

“Meu Novo Brinquedo” é um filme que encanta por sua temática simples, que no fundo explora assuntos delicados sobre a vida, perda, amizade, sentimentos e amor. Uma comédia dramática que certamente encantará quem assistir.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: James Huth;

Roteiro: Jamel Debbouze, Mohamed Hamidi, James Huth, Sonja Shillito, Francis Veber;

Elenco: Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu, Alice Belaïdi, Anna Cervinka, Aton, Laurent Saint-Gérard, Salim Kissari, Lucia Sanchez, Dorylia Calmel, Redouanne Harjane, Gilles Cohen;

Gênero: Comédia, Drama;

Distribuição: A2 Filmes;

Duração: 112 minutos;

Classificação Indicativa: Livre;

