“Mergulho Noturno” é mais um fracasso da Blumhouse

Adaptado do curta homônimo de 2014, longa de Bryce McGuire; chega aos cinemas nesta quinta-feira (18)

Dirigido por Bryce McGuire a nova produção da Blumhouse “Mergulho Noturno”, adaptado do curta homônimo de 2014, chega para mostrar que a gigante do terror mais uma vez errou e errou feio. Assim como no ano passado com uma série de fracassos: “O Exorcista – O Devoto” (2023), “Five Nights at Freddy’s”(2023) e “TOC TOC TOC – Ecos do Além” (2023).

O ex-jogador de beisebol Ray Waller (Wyatt Russell) acaba de se aposentar contra sua vontade devido a uma doença degenerativa e decide se mudar com a esposa, Eve (Kerry Condon), e os filhos Elliot (Gavin Warren) e Izzy (Amélie Hoeferle) para uma casa nova. A residência tem tudo para ser o lar dos sonhos de qualquer um, incluindo uma enorme piscina na qual a família e os amigos se reúnem para um adorável dia de sol. Eles só não imaginam que, por trás da fachada perfeita, a casa esconde um tenebroso e malévolo segredo que pode colocar as vidas de todos eles em sério perigo.

A trama acompanha uma série de erros visíveis desde os primeiros minutos. A principal falha e a morte de uma menina na abertura do filme que fica sem explicação até o terceiro ato, ou o fato dos personagens mesmo percebendo todo o mal em volta da piscina continuarem presentes na mesma.

Bryce McGuire escolhe o lado mais fácil do terror sobrenatural com os sustos mais previsíveis, aparições repentinas, panorâmicas de câmera ou personagens que virão no momento certo. A própria explicação para o que se esconde na água é falha, e breve, talvez pelo fato dos filmes de terror já serem pensados para uma possível continuação.



A história da família até poderia ser interessante ou minimamente relevante visto que os personagens poderiam ser mais elaborados, já que a família está passando por um momento difícil, os cortes são tão rápidos que nada é realmente explicado.

Conclusão

A parceria entre a Blumhouse e Atomic Monster, com direção de Bryce McGuire deixa a desejar em todos os aspectos, as atuações dos atores e a única coisa que pode salvar o longa do seu fracasso total.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Bryce McGuire;

Roteiro: Bryce McGuire;

Elenco: Kerry Condon, Wyatt Russell, Amélie Hoeferle;

Gênero: Terror;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 89 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z