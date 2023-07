Luccas Neto chega aos cinemas com “Os Aventureiros – A Origem”

Um dos maiores criadores de conteúdo para o público infantil, mostra sua conquista nas telonas nesta quinta-feira (06)

Luccas Neto se tornou um dos maiores criadores de conteúdo voltado para o público infantil, chegando a mais de 39 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, o “Lucas Toon”, o sucesso foi tanto que o ator, produtor e roteirista chegou no mundo do streaming como protagonista de vários filmes, entre eles “Luccas Neto em: Acampamento de Férias”, Luccas Neto em: Uma Babá Muito Esquisita” e “Luccas Neto em: O Hotel Mágico”. Agora o criador brasileiro aposta em seu mais novo projeto que chega nesta quinta-feira (6) nas salas de cinema, “Os Aventureiros – A Origem”.

Quando Luccas decide invadir o laboratório do recém-desaparecido cientista Honório Flacksman, o grupo de amigos é sugado para um portal que os leva para outra dimensão: a Cidade da Alegria. Lá, eles são abordados por Catarina, chefe dos Guardiões, protetores da Cidade. Ela os interroga, suspeitando que estejam envolvidos no recente sumiço do mapa das Pedras do Poder. Eles encontram o cientista, mas precisam das pedras para voltar. Nessa aventura, repleta de charadas e armadilhas, a coragem do grupo é desafiada e os amigos entendem que a união é o que os torna mais fortes.



Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Para a criançada que já conhece o universo da série publicada diariamente no YouTube, ficará familiarizada com os personagens do longa, Luccas Neto continua na pele do Aventureiro Azul, Giovanna Alparone (Gi, Aventureira Vermelha); Beatriz Couto (Jessi, Aventureira Rosa); João Pessanha (Pedro, Aventureiro Amarelo) e Karol Alves (Vitória, Aventureira Amarela). Diferente das outras produções, essa nova aventura se passa em um novo universo e um dos motivos para a história se passar em um ambiente diferente e justamente não confundir a cabeça dos fãs mirins.

Dirigido por André Pellenz já conhecido por “D.P.A – O Filme” (2017) e “Minha Mãe É Uma Peça” (2013), o filme lembra em vários momentos outras produções brasileiras como “Castelo Rá-Tim-Bum” (1994-1997) e “A Turma do Pererê” (1998), assim que a turma chega nessa nova dimensão onde fica a Cidade da Alegria, os cenários parecem mais uma peça com pouco orçamento, casinhas pequenas, mesas, cadeiras a floresta, todos os detalhes com uma proposta mais despretensiosa, lembrando que a trama tem como foco o público infantil que está mais preocupada com as aventuras apresentadas do que um boa direção de arte.

Conclusão

“Os Aventureiros – A Origem”é uma trama leve e divertida para a criançada neste começo de férias escolares, o longa dificilmente prenderá a atenção do público mais velho, por ser um um produção extremamente segmentada para as crianças o filme pode ter certa dificuldade para alçar uma bilheteria grandiosa.

confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: André Pellenz;

Roteiro: Leandro Muniz e Luccas Neto;

Elenco: Luccas Neto, Beatriz Couto, Giovanna Alparone, João Pessanha, Karol Alves, Gabriela Moreyra, Juliana Didone;

Gênero: Infantil, Aventura;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

Duração: 85 minutos;

Classificação Indicativa: Livre;

