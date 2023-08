“Loucas em Apuros” abraça absurdo com toque cômico

Longa que estreia nesta quinta-feira (03), tem certa dificuldade para manter história de humor com momentos dramáticos

Sempre é bom ver filmes que fogem do padrão independente do enredo da trama, comédias de humor ácido sempre foram vistas com mais apreço quando se trata do público masculino representado em cena, quando vira a chave e vemos mulheres abraçando os maiores absurdos é algo que chama atenção. Esse é o foco da nova produção dirigida pela estreante Adele Lim, “Loucas em Apuros”, que chega às telonas nesta quinta-feira (03).

As amigas Audrey (Ashley Park), Lolo (Sherry Cola), Kat (Stephanie Hsu) e Deadeye (Sabrina Wu) se unem após uma viagem a negócios mal-sucedida, juntas, as quatro vão experienciar uma jornada épica pela Ásia em busca de uma das mães biológicas delas, passando por diversos momentos de autodescoberta, estreitando ainda mais seus laços de amizade e aprendendo a amar a si mesmas antes de qualquer coisa.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

São muitas comparações em “Loucas em Apuros”, talvez a maior semelhança seja com a trilogia “Se Beber, Não Case!”, iniciada em 2009. Porém o roteiro de Teresa Hsiao e Cherry Chevapravatdumrong mesmo com todos os clichês do gênero consegue abordar uma crítica-social trazendo um contraponto asiático que está muito presente em grandes produções nos últimos anos. O principal foco do longa é justamente mostrar de maneira bem-humorada como é o preconceito e xenofobia sob a comunidade asiática.

Os diálogos são construídos com muita coerência com a história facilmente sendo inseridos nas loucuras que as personagens encontram pelo caminho, como por exemplo na franquia “American Pie”, ver mulheres em situações, muitas e repetidas vezes protagonizadas por homens e claramente uma das melhores coisas do filme. Quando se trata da comédia o longa sai vitorioso sem dúvida nenhuma, com várias cenas hilárias e momentos não esperados pelos espectadores, infelizmente quando tenta mudar para o drama a trama se perde rapidamente, tem sim um contexto para a dramatização, contudo da hora de combinar os dois gêneros o enredo sai prejudicado.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Conclusão

“Loucas em Apuros”, passa longe da perfeição, mas é um filme que funciona e geralmente é abraçado pelo público, ele não inova na temática de comédia ou road movie e se perde pelo drama. Porém ver o quarteto de protagonistas explorando sua sexualidade, suas vitórias e fracassos é algo maravilhoso.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Adele Lim;

Roteiro: Cherry Chevapravatdumrong e Teresa Hsiao;

Elenco: Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu e Sabrina Wu;

Gênero: Comédia;

Distribuição: Paris Filmes;

Duração: 95 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

