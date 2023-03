Longa “Segundo Tempo” faz análise introspectiva sobre identidade

Protagonizado por Kauê Telloli e Priscila Steinman, novo filme de Rubens Rewald chega aos cinemas nesta quinta (16)

Estreia, nesta quinta-feira (16), o novo longa de Rubens Rewald, “Segundo Tempo”, fazendo uma reflexão sobre a busca pela própria identidade. Produzido e filmado em 2019, a ideia central do filme é gerar essa curiosidade pela sua origem além do autoconhecimento. Mesmo com alguns problemas no roteiro, ainda assim é uma produção real sobre o ser humano.

Ana (Priscila Steinman) e Carl (Kauê Telloli) são dois jovens irmãos que nunca se deram bem, mas depois de sofrerem uma grande perda familiar, partem em busca de respostas. Mesmo com todas as diferenças, os dois tentam encontrar no Brasil e na Alemanha seus próprios caminhos e identidades, atravessando a história de sua família e do século XX.

Rubens Rewald roteirizou e dirigiu o longa. Já conhecido por “Corpo” (2007) e “Super Nada” (2012), o diretor fez um ótimo trabalho com as sequências dos personagens e não se prendeu a excessos desnecessários. O silêncio se tornou algo crucial para o desenvolvimento da trama, essa falta de diálogo deixou ainda mais em evidência as questões secundárias. Toda a produção visual de “Segundo Tempo” é bem desenvolvida, toques sutis como os detalhes do apartamento ou o campo de futsal deixam o público mais próximo da história.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

Uma das propostas do filme é mostrar o ser humano como ele é e todas suas camadas, como relacionamentos e questões mal resolvidas. Porém, o roteiro não consegue contemplar todos os questionamentos apresentados e os dramas acabam sendo retratados de maneira mais superficial. Muito ficou para o público escolher sua própria versão dos fatos contados.

A dupla Priscila Steinman e Kauê Telloli entrega uma boa sintonia em cena e compartilha momentos dolorosos sobre a vida, juventude e saber o seu lugar. Mesmo quando estão separados, a ligação dos personagens é algo significativo.

Foto: Divulgação/Pandora Filmes

O longa foi exibido em diversos festivais nacionais e internacionais, como Festival do Rio, Festival Inffnito de Miami e New York e Festival de Cinema Judaico em Boston. No Festival de Cinema Judaico, em Punta del Leste (Uruguai), ganhou o prêmio de Melhor Filme Latinoamericano.

Conclusão

Mesmo com questões mal desenvolvidas, “Segundo Tempo” é uma produção verdadeira sobre perda, solidão e crescimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Rubens Rewald;

Roteiro: Rubens Rewald;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

​​Elenco: Priscila Steinman, Kaue Telloli, Michael Hanemann, Laura Landauer e Jochen Stern;

Gênero: Drama;

Distribuição: Pandora Filmes;

Duração: 107 minutos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria