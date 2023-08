Liam Neeson estrela mais um filme de ação previsível em “A Chamada”

Remake do longa espanhol “El Desconocido” (2015), chega às telonas nesta quinta-feira (24)

Liam Neeson se tornou um dos grandes heróis de filmes de ação dos últimos anos, foram inúmeras produções como: a franquia “Busca Implacável iniciada em 2008, “Legado Explosivo” (2020), “Na Mira do Perigo” (2021), “Assassino sem Rastro” (2022), “Agente das Sombras” (2022), a lista é interminável.

Com a mesma pegada chega às telonas nesta quinta-feira (24), “A Chamada”, protagonizado pelo mesmo, o filme é um remake do thriller de ação espanhol “El Desconocido” (2015), essa nova versão é dirigida por Nimród Antal.

Em uma manhã aparentemente comum, o telefone toca. Matt Turner (Liam Neeson) atende uma voz misteriosa, que diz a ele que há uma bomba sob seu assento. Ele é instruído a seguir ordens, ou ele e seus filhos morrerão. Matt inicia então um jogo distorcido de vida ou morte. A bomba explodirá se ele sair do carro, matando ele e seus dois filhos no banco de trás e também explodirá se ele se recusar a seguir as instruções da voz misteriosa. A partir deste momento, Matt além de enfrentar o perigo, precisa dar uma olhada em sua vida para descobrir o que o levou a se tornar alvo de tal ataque.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Estamos falando de um filme que se passa 90% dentro de um carro, nesse aspecto o diretor Nimród Antal, consegue fazer uma boa direção, todos os momentos de tensão acontecem no veículo, então o espectador não precisa esperar nada além disso, o que é bom para o gênero de ação que não necessita de muitas invenções.

Em relação ao roteiro o longa peca em várias cenas, o clima de perigo devido a bomba não se encaixa em algumas ocasiões e por conta disso a tensão pode e vai diminuir, o filme acaba ficando cansativo da mesma forma que o personagem principal fica exausto com toda a situação. Além do fato do longa ser um remake a trama não inova em nenhum momento, o espectador sabe o que esperar.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Liam Neeson já se tornou figurinha carimbada para esse tipo de filme, a maioria dos seus personagens são parecidos, no caso de “A Chamada”, tudo indicava que o seu personagem viveria algo semelhante a franquia de “Busca Implacável”, contudo ele realmente é só um homem comum que quer salvar os filhos, mas não sabe como.

Conclusão

“A Chamada” é mais um filme de ação sobre uma ligação que pode mudar o dia tranquilo de uma família ou de uma pessoa assim como em “Por um fio” (2002) ou “Celular: Um grito de socorro” (2004), Liam Neeson é um grande ator, porém não tem inovado em seus últimos personagens.

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Nimród Antal;

Roteiro: Chris Salmanpour;

Elenco: Liam Neeson, Noma Dumezweni, Lilly Aspell, Jack Champion, Matthew Modine, Embeth Davidtz, Arian Moayed;

Gênero: Ação;

Distribuição: Paris Filmes;

Duração: 91 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z