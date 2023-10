“Lamborghini – O Homem por Trás da Lenda” chega direto no streaming com sérios problemas no roteiro

Longa conta a história Ferruccio Lamborghini, nome por trás da grande marca de luxo

Escrito e dirigido por Bobby Moresco – vencedor do Oscar em 2006 por seu roteiro em “Crash: No Limite”. “Lamborghini – O Homem por Trás da Lenda”, estreia nesta quinta-feira (30), o longa é baseado na biografia “Ferruccio Lamborghini, the official story”, escrita por Tonino Lamborghini filho de Ferruccio.

O italiano Ferruccio Lamborghini, começou sua longa carreira fabricando tratores e, durante a Segunda Guerra Mundial, passou a projetar veículos militares, ganhando destaque na indústria automobilística. No entanto, sua trajetória como empreendedor atingiu o ponto máximo quando ele se dedicou, exclusivamente, à produção de carros esportivos batizados com o seu sobrenome e que, até hoje, são cobiçados mundialmente.

Foto: Divulgação/Adrenalina Pura

O principal problema da trama é sem dúvidas nenhuma seu roteiro, extremamente corrido, ele acaba deixando muitas informações sem aprofundamento, deixando muitas dúvidas no ar.

A questão da transição também peca em vários aspectos, estamos falando de uma biografia, então claro que existe passagem de tempo. A decisão da estrutura de capítulos é muito mal elaborada com frases de efeito.

Foto: Divulgação/Adrenalina Pura

Outro ponto que deixa muito a desejar são os flashbacks, o longa é montado também como forma de lembranças do personagem principal é esses pensamentos são escuros, sim é para separar o tempo mostrada e para facilitar o entendimento do espectador, contudo a mudança da fotografia e do tom da tela é muito ruim.

Conclusão

Mesmo com “Lamborghini – O Homem por Trás da Lenda” sendo dirigido por Bobby Moresco, um nome conhecido no mercado que deveria já saber como é feito o filme, parece mais que foi feito por um amador. O longa que leva uma trama interessante que muitos podem querer ver para conhecer a história, opta por entregar pequenos fragmentos de uma biografia que chama muito atenção.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Bobby Moresco;

Roteiro: Bobby Moresco;

Elenco: Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne;

Gênero: Biografia;

Distribuição: Exclusivo do canal Adrenalina Pura, disponível na Apple TV, Prime Vídeo e Claro TV;

Duração: 96 minutos;

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Assessoria Atômica