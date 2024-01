Julianne Moore e Natalie Portman são viscerais em “Segredos de um Escândalo”

Todd Haynes mostra olhar meticuloso ao retratar obsessão, manipulação e processos artísticos

Histórias inspiradas em fatos reais sempre foram um prato cheio para o cinema, televisão ou atualmente o streaming, a um certo, questionamento em adorar tramas de true crime, escândalos íntimos e afins, fazendo o espectador se questionar como uma história linda e sedutora pode ser tão obscura. Nesta quinta-feira (18) estreia o novo longa de Todd Haynes, “Segredos de um Escândalo”, protagonizado por Julianne Moore, Natalie Portman e Charles Melton. O cineasta mostra como a mídia pode muitas vezes fazer do observador desavisado um cúmplice por sentir empatia por um enredo distorcido.

Inspirado em uma história real, o filme mostra Gracie (Julianne Moore) e seu marido Joe (Charles Melton), que é 23 anos mais novo que ela. O relacionamento dos dois começou quando Joe ainda tinha 13 anos, causando um escândalo nos jornais. Vinte anos depois de seu romance ter chegado às manchetes, o casal está se preparando para que seus gêmeos comecem a faculdade e vivem uma vida tranquila. No entanto, suas rotinas viram de cabeça para baixo quando a atriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) vem estudar Gracie para um papel no cinema. Com um clima desconfortável na casa, Elizabeth segue todos os passos de Gracie, aprendendo todos os seus costumes e manias a fim de entrar na personagem da forma mais profunda possível, passando dos limites do que é aceitável. A dinâmica familiar se desenrola quando Joe percebe que perdeu sua juventude.

Todd Haynes é um dos diretores cujo trabalho parece pronto para um estudo dissertativo. Seus longas não são simplesmente para serem assistidos, de forma nenhuma eles devem ser analisados como em “Longe do Paraíso” (2002) ou em sua obra prima “Carol” (2015). Uma filmografia fria, calculada e distante como qualquer espectador ou antropólogo, o caso não é deixar claro uma opinião e sim colocar todas as cartas para deixar evidente os fatos.

Seu maior trunfo é deixar a interpretação aberta não diferente de suas outras produções, mas aqui as camadas devem ser definidas com calma e sutileza. O amor nas primeiras cenas de uma família tradicional logo é trocado para algo para uma subversão evidenciando o caos adormecido com as escolhas e atitudes de Gracie.

“Segredos de um Escândalo” permite que o olhar meticuloso de Haynes transite em vários níveis diferentes, assim como no gênero do true crime o público vai especular as motivações da personagem de Julianne Moore, de fato ela é uma mulher que corrompeu um menor e logicamente poderá levar questões intrigantes pois existe o julgamento moral seja dos familiares presentes, vizinhos, curiosos ou de quem se sente atraído por esse tipo de história. O diretor escolhe optar por uma trama mais emocional do que prática visto que o período da prisão de Gracie quase não é mencionado justamente para deixar em aberto a perspectiva. O longa basicamente aborda uma versão fictícia de documentários que mostram como estão “eles” agora.

Uma uma paleta extremamente clara em uma cidade do litoral, um roupas leves e brancas, maquiagens em tons pastel, onde a única chance de perceber o que realmente está em cena só seria possível pelas atuações brilhantes da dupla de protagonistas. Julianne Moore está em uma de suas melhores performances, Gracie é uma mulher que mesmo depois de duas décadas ainda consegue desviar o olhar do seu crime, o único motivo de aceitar a atriz Elizabeth é a possibilidade de mostrar outras nuances da sua história. Natalie Portman está maravilhosa retratando de maneira fenomenal à medida que ela começa a explorar o método de atuação que seria entrar realmente no personagem, como trejeitos, falas, roupas e tudo que a torne o mais fiel possível. Elizabeth vai fundo até mesmo ao tentar seduzir Joe vivido por Charles Melton para conseguir compreender minimamente as escolhas de Gracie.



Conclusão

“Segredos de um Escândalo” é uma história espinhosa que pode até parecer linda e sedutora, contudo fará você se questionar inúmeras vezes sobre as distorções apresentadas. Haynes se destaca pela capacidade de explorar relações humanas complexas e disfuncionais com uma grande inteligência

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Todd Haynes;

Roteiro: Samy Burch;

Elenco: Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton;

Gênero: Drama;

Distribuição: Diamond Films;

Duração: 113 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z

