“Jogos Mortais X” ressuscita franquia com retorno de John Kramer

Marcado por velhos costumes, novo capítulo foca em Jigsaw; Longa chega às telonas nesta quinta-feira (28)

Jogos Mortais já foi uma das franquias de terror, com grandes bilheterias, o subgênero ‘torture porn’ se tornou popular entre os fãs, contudo os últimos filmes passaram longe de qualquer qualidade. Por ser uma saga relativamente longa, visto que algumas produções não são sequências diretas e isso só piorou depois do lançamento “Jogos Mortais – O Final” (2010) e seus capítulos seguintes, era de se esperar um novo longa que tentasse reviver sua era de ouro. Nesta quinta-feira (28) estreia nas telonas “Jogos Mortais X” que é diretamente ambientado entre os dois primeiros filmes “Jogos Mortais ” (2004) e “Jogos Mortais II” (2005), trazendo de volta o eterno Jigsaw John Kramer vivido por Tobin Bell.

John Kramer (Tobin Bell), o impiedoso assassino Jigsaw – criador dos sádicos jogos de sobrevivência – está muito doente e em busca de uma cura milagrosa. Ele decide, então, viajar para o México após ouvir falar de um inovador procedimento médico que, além de experimental, também é muito arriscado. Disposto a tentar a sorte, Kramer parte rumo à cura. Porém, ao chegar a seu destino, se depara com um ambiente macabro, e descobre que toda a operação é uma farsa para enganar pessoas vulneráveis. Agora armado com um novo propósito, o infame serial killer usará armadilhas insanas e engenhosas para virar o jogo contra os vigaristas, relembrando o motivo de ser conhecido como o terrível vilão Jigsaw.

Shawnee Smith e Tobin Bell retornam como Amanda Young e John Kramer (Jigsaw) em “Jogos Mortais X” – Foto: Divulgação/Paris Filmes

Essa questão de reviver as franquias com o elenco original e lembranças do passado, já é muito normal em Hollywood, pois estamos em um período grande de sequências, spin-offs e reboots. Isso aconteceu também na franquia de terror slasher “Halloween” iniciada em 1978 com várias sequências e reboots sendo finalizada recentemente com uma trilogia que é amarrada diretamente com o primeiro lançamento.

Em “Jogos Mortais X” o foco é equilibrar os elementos clássicos com uma produção que precisa da sua dualidade, sendo que os seus anteriores falharam drasticamente. Colocando em foco o próprio Jigsaw que sai das sombras e entra em destaque como protagonista e vilão ao mesmo tempo, que ganha novas camadas filosóficas que deixam a trama mais humana é interessante.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

O roteiro da dupla Josh Stolberg e Pete Goldfinger não inova em nada, talvez para abraçar os espectadores que tinham perdido a fé na franquia ou por falta de criatividade mesmo. A escolha de focar apenas no Jigsaw ao mesmo tempo que é boa deixa tudo muito enclausurado por não haver outras núcleos, diferente dos outros filmes que sempre mostravam os policiais correndo contra o tempo.

Outro ponto que mostra a total falta de criatividade é a criação em volta dos jogos, como os perseguidores com máscaras de porcos, reviravoltas já esperadas e é claro o ventríloquo Billy. Porém quem espera muito sangue e mortes vai ficar contente com a escolha dos jogos e da motivação do Jigsaw.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Conclusão

“Jogos Mortais X” tem muita inspiração nos longas anteriores, ele abraça o subgênero ‘torture porn’ totalmente. o retorno de John Kramer vivido por Tobin Bell e o que leva o enredo nas costas. Então é uma produção que vai agradar os fãs.

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Kevin Greutert;

Roteiro: Josh Stolberg, Peter Goldfinger;

Elenco: Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund

Renata Vaca, Steven Brand;

Gênero: Terror;

Distribuição: Paris Filmes;

Duração: 118 minutos;

Classificação Indicativa: 18 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z

