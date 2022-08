Idris Elba tenta sobreviver com as filhas em “A Fera”

Filmes sobre sobrevivência já estão saturados em Hollywood, mas “A Fera” tem algo além a oferecer

Filmes sobre sobrevivência já estão saturados em Hollywood. Cobras, crocodilos, jacarés… essa premissa não é nova e já está ficando cansativa. “A Fera”, que estreia nesta quinta-feira (11), é baseado nessa temática. Entretanto, há muitas outras coisas por trás, como representatividade, luto, dramas familiares e um cenário lindo.

O Dr. Nate Daniels (Idris Alba), que recentemente perdeu sua esposa, retorna para a África do Sul com suas filhas em uma viagem que estava planejada há muito tempo para uma reserva gerenciada por seu grande amigo e biólogo, Martin Battles (Sharlto Copley). O que começou como uma jornada de cura e redescobrimento acaba se tornando uma luta de sobrevivência quando um leão, que sobreviveu ao um ataque de caçadores clandestinos, vê todos os humanos como inimigos e começa uma perseguição, deixando muitas vítimas pelo caminho.

Um ponto extremamente importante

Logo de cara, a primeira imagem que aparece em “A Fera” é de um rosto negro. Isso se repete em vários momentos, em máximo destaque. O filme todo tem somente um ator branco. É de fato uma vitória — anos atrás, isso jamais isso aconteceria. Essa representatividade, além de escancarada, também faz sentido para o longa.

Direção e fotografia

Baltasar Kormákur, já conhecido por “Evereste” (2015), conseguiu entregar um bom filme. São muitas sequências em cortes únicos, com enquadramentos mais fechados que mostram todo o medo e desespero dos personagens. Os cenários estão deslumbrantes.

A direção fotográfica ficou com Philippe Rousselot, que já ganhou o Oscar por “Entrevista com o Vampiro”, em 1994, entre outros filmes. De fato faz a diferença ter uma boa direção fotográfica. O acabamento final ficou muito bom, principalmente para as cenas noturnas. A interação com o leão e os humanos também ficou muito real.

Roteiro

Por mais que essa temática de sobrevivência já seja conhecida, os roteiristas Ryan Engle e Jaime Primak Sullivan conseguem inovar um pouquinho. A questão sobre os caçadores é bem trabalhada, os dramas familiares são bem explicados, completando-se com as cenas de suspense e ação.

Atuações

Idris Elba é um excelente ator de ação. Talvez nos momentos com toque mais emocional ele não brilhe tanto, mas suas filhas, interpretadas pelas jovens atrizes Iyana Halley e Leah Jeffries, estão ótimas e seguram as cenas mais profundas muito bem.

Conclusão

“A Fera” é um bom filme, que assusta e pode até emocionar em algumas cenas. Quem curte filmes que lembram a consagrada Sessão da Tarde, da TV Globo, vai gostar.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Baltasar Kormákur;

Roteiro: Ryan Engle, Jaime Primak Sullivan;

Elenco: Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley, Leah Jeffries;

Gênero: Aventura;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 93 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

