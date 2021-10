Hashtag Crítica: “007- Sem tempo para morrer”

Após esperados 6 anos para o desfecho do ultimo filme, temos Craig interpretando o agente de maneira peculiar, um pouco mais sensível e intenso

A sequencia de filmes do agente 007 chegou ao fim para o ator Daniel Craig que estrelou pela última vez como James Bond. Para os fãs fica a pergunta, qual será o destino de 007, vamos ter outro ator, outro personagem.

Após esperados 6 anos para o desfecho do ultimo filme, temos Craig interpretando o agente de maneira peculiar, um pouco mais sensível e intenso. Agora ele tem uma filha, sim, o “famigerado mulherengo” agora é papai.

As cenas de ação que já estamos acostumados a ver estiveram presentes do inicio ao fim. Para quem gosta de um bom tiroteio é um prato cheio para a diversão

A fotografia do longa traz mais uma vez a atmosfera europeia marcante na franquia, talvez pelo fato do agente ser inglês, a ambientação demonstra um certo conforto para o personagem

Confira o Trailer

Em 007 – Sem Tempo Para Morrer, Bond deixou o serviço ativo e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz não dura muito quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond à trilha de um vilão misterioso armado com nova tecnologia perigosa.

Uma nova 007?

A aparição Lashana Lynch como a agente 007 traz cenas divertidas e pode ser considerado o alívio cômico do filme. Apesar de estarmos acostumados com o papel do agente na figura de um homem branco, o diretor Cary Fukunaga acertou ao trazer a atriz, o que demonstra que o carinho pelo agente não se trata de quem fará mas sim do que o personagem pode agregar a franquia a cada edição.

NOTA: 9

Ficha técnica

Elenco: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Wishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Christoph Waltz e Lashana Lynch;

Roteiro: Cary Fukunaga, Neal Purvis, Robert Wade e Phoebe Waller-Bridge;

Direção: Cary Fukunaga

Origem: Reino Unido

Distribuição: Universal Pictures