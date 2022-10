Halloween Ends: chega ao fim o confronto entre Laurie Strode e Michael Myers

David Gordon Green finaliza a franquia de Halloween com bons momentos da história que iniciou o gênero slasher

O longa que deu início à franquia de Halloween foi lançado em 1978. É considerado por muitos como o primeiro filme de terror slasher, abrindo caminho para vários outros do gênero. A história da primeira final girl do cinema Laurie Strode contra o serial killer Michael Myers ganhou infinitas sequências, remakes e reboots. Alguns deram muito certo, como “Halloween H20 – Vinte Anos Depois” (1998) e o mais recente “Halloween” (2018). A nova leva da franquia dirigida por David Gordon Green conta com o longa de 2018, aclamado pela crítica e pelos fãs com a continuação “Halloween Kills” (2021), que não agradou tanto quanto o anterior. Agora, para finalizar, chega aos cinemas nesta quinta-feira (13) “Halloween Ends”, que deve colocar a série de filmes em um caminho mais coeso.

O filme se passa quatro anos depois dos acontecimentos de “Halloween Kills”. O “bicho-papão” Michael Myers, que assombra a cidade de Haddonfield há mais de 40 anos (tendo conseguido sobreviver a tudo, provando ser uma verdadeira personificação do mal), finalmente está machucado e impossibilitado de causar mais mortes. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis, que carrega esse trauma por toda a vida, finalmente parece viver em paz e tranquilidade ao lado de sua neta Allyson Nelson (Andi Maichak), ambas tentando retomar suas vidas depois de tantas tragédias. Mas parece que essa paz e tranquilidade estão com os dias contados quando Corey Cunningham (Rohan Campbell), um jovem que foi acusado de matar uma criança enquanto trabalhava como babá — acontecimento esse que faz com que a cidade o nomeie como o novo “bicho-papão” com Michael Myers desaparecido, se torna o novo serial killer da cidade.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Roteiro e direção

Os últimos dois longas “Halloween” (2018) e “Halloween Kills” (2021) trouxeram uma Laurie Strode mais fragilizada pelos acontecimentos passados. O diretor David Gordon Green tentou trabalhar em “Halloween Ends” com o máximo de respeito possível, pois, sim, Laurie passou por coisas horríveis e seria impossível se recuperar totalmente.

Depois dos acontecimentos do filme de 2018, Laurie não consegue acabar com o Michael como deseja, e nesse ponto o povo de Haddonfield acaba entrando na luta. Já em “Halloween Ends”, Laurie está mais forte e sabe que precisará acabar de uma vez por todas com o “bicho-papão”, mesmo que isso custe sua vida. Essa com certeza foi a melhor decisão de Green. Além de ser algo esperado pelos fãs depois de ver a protagonista como uma mulher traumatizada e distante de tudo e todos, o embate final entre Laurie e Michael fica pairando no longa desde o início para ser concretizado somente no final.

Já em relação ao personagem Corey Cunningham, sua introdução no terceiro longa pode até deixar algumas pessoas confusas, mas ela está bem explicada desde o início, trazendo grandes homenagens para o longa original de 1978 e ainda fazendo com que Laurie e Allyson tomem atitudes inesperadas por conta dele.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Uma franquia com acertos, mas muitos erros

Um dos pontos principais de Ends é brindar os elementos dos longas anteriores, equilibrando o amor de Green e dos fãs pela história original. São muitas cenas que lembram “Halloween” (1978). Quem conhece a franquia sabe que muitos dos filmes ficaram bagunçados com o tempo, mas mesmo com esse cansaço devido aos inúmeros longas e reboots desnecessários, os fãs de Halloween sempre torceram pelo retorno de Michael Myers e Laurie Strode. “Halloween Ends” não traz essa grandiosidade esperada, mas dá algo mais importante: um final justo para a franquia. Green finaliza sua participação de forma mais contida e sem muitas invenções, pois o fim já seria impressionante.

Nossa eterna final girl

Jamie Lee Curtis, considerada a primeira final girl do cinema, está maravilhosa. Ela é, com toda a certeza, um dos principais motivos dessa franquia ser tão longeva. A história de uma jovem normal sem nada de especial que luta contra um mal e se vê traumatizada por toda a vida se tornou aclamada e uma inspiração para outros longas, como, por exemplo, a personagem Sidney Prescott, vivida por Neve Campbell na quintologia de Pânico, iniciada em 1996.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Conclusão

Halloween Ends é um tributo para os filmes slasher e para o longa original de 1978. Os fãs da franquia ficaram felizes com o desfecho final de Michael Myers e Laurie Strode. Apesar de alguns tropeços da série de filmes, o longa consegue entregar um bom resultado com um final merecido e aguardado por mais de 40 anos.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: David Gordon Green;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roteiro: David Gordon Green, Danny McBride, Paul Brad Logan e Chris Bernier;

Produção: John Carpenter, Jason Blum, Bill Block e Malek Akkad;

​​Elenco: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Will Patton, Omar Dorsey, Sheila Atim, James Jude Courtney e Nick Castle;

Gênero: Slasher;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 111 minutos;

Classificação Indicativa: 18 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z