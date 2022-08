Grandioso, ‘Trem-Bala’ tem elenco diverso e Brad Pitt como estrela

Novo longa de David Leitch, que estreou nesta quinta (4), é candidato a se tornar uma dos filmes mais divertidos do ano

Colocar em cena grandes nomes do cinema de uma só vez não é uma tarefa fácil para Hollywood. Quando muitos talentos diferentes atuam juntos, há uma confusão para ver quem se sobressai mais — como nos longas “Onze Homens e um Segredo”. Felizmente, porém, isso não é um problema para a superprodução “Trem-Bala”, que conta com um grande elenco, um ótimo diretor e um roteiro que pode até parecer uma grande bagunça organizada, mas que tem tudo para ser um dos grandes lançamentos do ano.

Trem-Bala, dirigido por David Leitch, já conhecido por “Deadpool” (2016) e “John Wick” (2014), e inspirado no best-seller homônimo de Kotaro Isaka, estreou nesta quinta-feira (4). No longa, Joaninha (Brad Pitt) é um assassino de aluguel que não tem muita sorte e decide fazer um último trabalho antes de se aposentar e ter uma vida mais tranquila. Porém, o destino tinha outros planos: sua última missão envolve adversários de toda parte do mundo que estão dispostos a tudo para conseguirem o que querem. Com objetivos diferentes, mas ao mesmo tempo conectados, todos estão no trem mais rápido do mundo e precisam encontrar uma forma de desembarcar.

Roteiro e direção

O roteiro ficou por conta de Zak Olkewicz, de “Rua do Medo: 1978 – Parte 2”. Está muito bem escrito! Os diálogos ficaram ótimos, e o humor consegue ser irônico e inteligente, gerando boas risadas.

O diretor David Leitch entrega em Trem-Bala um dos seus melhores trabalhos. São muitas cenas de ação bombásticas. Uma característica que se destaca em suas produções é o visual. Leitch consegue conectar cores e figurinos com maestria, como em “Atômica” (2017). As sequências de luta fazem toda a diferença no filme com muitas explosões e assassinatos, total cinema splatter, lembrando muito o grande diretor Quentin Tarantino.

Elenco

Brad Pitt não precisa de apresentações e acumula grandes filmes ao longo de sua carreira, como “Se7en” (1995) ou “Era Uma Vez em… Hollywood” (2019). Ele está simplesmente ótimo! Seu protagonista Joaninha é extremamente bem desenvolvido e divertido, o ator conseguiu se adaptar muito bem no personagem e entrega uma atuação de forma aprofundada.

O elenco ainda conta com Joey King (A Barraca do Beijo), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Brian Tyree Henry (Eternos), Logan Lerman (Percy Jackson e o Ladrão de Raios), Michael Shannon (Foi Apenas um Sonho) e o rapper Bad Bunny. Participam ainda participações com Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Todos têm uma perfeita sincronia, entregando muitas cenas de luta e ação.

Conclusão

Trem-Bala é um filme muito dinâmico, que prende o público do início ao fim graças aos seus cativantes atores. O tempo de duração é perfeito. Brad Pitt e Joey King formaram uma boa parceria em cena, completando um ao outro. No mais, o longa é muito criativo e divertido, podendo se tornar uma futura franquia de ação.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: David Leitch;

Roteiro: Zak Olkewicz;

Produção: Antoine Fuqua, David Leitch, Kelly McCormick e Kat Samick;

Elenco: Brad Pitt, Joey King, Andrew Koji, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Masi Oka, Michael Shannon, Logan Lerman, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara, Bad Bunny e Sandra Bullock;

Gênero: Ação e Suspense;

Distribuição: Sony Pictures Releasing;

Duração: 2h e 6 minutos

Classificação Indicativa: 16 anos

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

