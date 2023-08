‘‘Gran Turismo – de jogador a corredor’’ é empolgante mesmo com sua trama acelerada

Longa inspirado no jogo de corrida da PlayStation, chega aos cinemas nesta quinta-feira (24)

O último ano se tornou palco, para diversas produções ligadas a empresas no mundo real como: “Barbie” (Mattel), “AIR: A História Por Trás do Logo” (Nike), “Transformers: O Despertar das Feras” (Hasbro) e “Super Mario Bros.” (Nintendo), alguns se saíram muito bem, por outro lado sempre fica a pergunta no ar se o filme serve mais para um marketing do que para uma produção cinematográfica.

Nesta quinta-feira (24) estreia em todo o Brasil, “Gran Turismo – de jogador a corredor”, que é inspirado em um dos jogos de corrida mais famosos da história criado pela PlayStation. O longa conta com uma trama pra lá de acelerada e peca em algumas coisas, contudo entrega uma grande produção com cenas de corridas de tirar o fôlego de qualquer um e ainda mantém um propósito claro.

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

O jovem Jann Mardenborough (Archie Madekwe), cujas habilidades impressionantes no Gran Turismo o levaram de jogador a corredor profissional. Desde sua adolescência, Jann era apaixonado pelo game, acostumado a jogá-lo no console, mas suas habilidades cresceram de tal forma que o levaram a viver uma verdadeira fantasia improvável. Ele foi convidado pela Nissan para participar de uma série de competições que buscavam tornar jogadores em verdadeiros pilotos de corrida profissional. Se destacando cada vez mais e nunca parando de correr atrás da realização de seus desejos, o jovem desafiará o impossível, encontrando a motivação necessária em um grupo que também acredita no seu potencial.

Quando um filme se baseia em qualquer aspecto da vida real, já dá para esperar alguns saltos temporais, porque realmente não dá para mostrar tudo, porém a forma como isso é apresentado muda como a trama vai ser vista. No caso de “Gran Turismo – de jogador a corredor”, tudo é muito rápido, o personagem do ator Orlando Bloom que interpreta um executivo de marketing da Nissan que é o grande responsável de tirar os jogadores dos consoles e colocá-los atrás dos volantes, conseguiu tudo muito fácil e rápido, não tem uma justificativa, o espectador vai entender o motivo do plano para rejuvenescer a marca, só que tudo que acontece no primeiro e segundo ato vai em um volume muito grande sem aprofundamento.

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

Neill Blomkamp conhecido por dirigir “Distrito 9” (2009) e “Elysium” (2013), se junta aos roteiristas Jason Hall e Zach Baylin e cria algo que vai muito além do marketing já esperado do longa (é olha que são muitos exemplos de várias empresas que estão presentes em inúmeras cenas). A história em si mostra um propósito claro, diferente de outras produções que não deram certo como “Mortal Kombat” (2021), o fato de deixarem de lado essa questão corporativa da Nissan (que sim aconteceu realmente) e focar no garoto que tem um sonho, e deseja alcançá-lo mesmo com as dificuldades prende o espectador de início ao fim, existem muitos clichês no filme, mas eles souberam escolher justamente aqueles que funcionam.

Blomkamp derrapa em algumas cenas importantes de corrida, lembrando a saga “Velozes e Furiosos” ou “Jogador Nº 1” (2018) em vários momentos não é tão interessante acompanhar as corridas que são extremamente relevantes para a história.

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

E mesmo com todas as questões de marketing ou a frieza que a história dos carros pode passar, o longa se mantém com algo muito humano, geralmente tramas que induzem algum ganhador no final, seja qual for o título, funciona pela seguinte fórmula: o espectador torce pelo protagonista e isso acontece com maestria no longa.

Conclusão

“Gran Turismo – de jogador a corredor”, faz muito bem o seu arroz com feijão, gerando muita emoção e humanidade em uma história que tinha tudo para ser fria e calculista por conta do marketing que consumiu a produção em vários momentos. A dupla Archie Madekwe “Midsommar” (2019) e David Harbour “Stranger Things” (2016-presente), alcançam uma parceria que transcende a tela.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Neill Blomkamp;

Roteiro: Jason Hall e Zach Baylin;

Elenco: David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner, Djimon Hounsou;

Gênero: Drama, Biografico;

Distribuição: Sony Pictures Releasing;

Duração: 135 minutos;

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z

