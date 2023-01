Gerard Butler vive tensão em “Alerta Máximo”

Longa de ação e suspense estreia nesta quinta-feira (26)

Parece que o ator escocês Gerard Butler quer mesmo se tornar mais um astro conhecido por filmes de ação, como grandes exemplos como Sylvester Stallone, Steven Seagal, Chuck Norris e Jean-Claude Van Damme, que ficaram conhecidos pelo gênero. Butler, nos últimos anos, entregou uma série de longas como “Assalto a Londres” (2016) e “Invasão ao Serviço Secreto” (2019). Seu novo filme, “Alerta Máximo”, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (26), não é nenhuma surpresa: um homem normal se vê em uma situação de risco e tensão com mortes e uma vontade imensa de retornar para sua filha.

Um experiente piloto de voos comerciais, Brodie Torrance (Gerard Butler) está ansioso para chegar em casa e passar o Ano Novo ao lado de sua filha, Daniela (Haleigh Hekking), quem não vê há três anos. Mesmo com uma tempestade forte, o piloto embarca ao lado de sua equipe e de 14 passageiros, sendo um deles um ex-detento, Gaspare (Mike Colter). Porém, depois que o avião é atingido por um raio, Torrance precisará forçar um pouso de segurança, mesmo sem saber os perigos que os esperam.

Logo nos primeiros 20 minutos de filme, toda a trama é apresentada, o que faz com que o espectador fique com a tensão nas alturas. Com um bom roteiro de J. P. Davis e Charles Cumming, o longa não se prende em detalhes bobos e não foca no sentimentalismo em cena. Pelo contrário: o ponto principal de “Alerta Máximo” é a ação e todo o protagonismo de Butler, que vive esse herói incomum que tem um único desejo retornar para casa, o mesmo de sempre de filmes do gênero.

Gerard Butler e Mike Colter em cena do filme “Alerta Máximo”. Foto: Divulgação/Lionsgate

Já a direção de Jean-François Richet, conhecido por “Inimigo Público nº 1” (2008), tem um ótimo controle de cena, com planos mais tradicionais mesclando com close-ups, o que aproxima mais o público dos momentos de tensão. Nas cenas de embate com armas e lutas, o diretor optou por se inspirar em jogos de videogames, o que deixa essas cenas ainda mais completas.

A dupla formada por Gerard Butler e Mike Colter não é uma das mais atrativas, deixando a desejar em momentos de drama. Já nas nas cenas contra a milícia, ambos estão ótimos e entregam sequências satisfatórias.

Conclusão

“Alerta Máximo” é mais um filme de ação com clichês que funcionam, ótimas cenas de embates e boas camadas de suspense. Quem curte longas do gênero ficará feliz com o resultado.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Jean-François Richet;

Roteiro: Charles Cumming e J.P. Davis;

​​Elenco: Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Tony Goldwyn e Daniella Pineda;

Gênero: Ação;

Distribuição: Lionsgate;

Duração: 107 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z