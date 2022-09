George Clooney e Julia Roberts estrelam “Ingresso Para O Paraíso”

Escrito e dirigido pelo cineasta Ol Parker, nova comédia romântica estreia nesta quinta-feira (08) e promete divertir toda família

Parece que os nostálgicos anos 1990 realmente estão voltando! Quem não se lembra das grandes comédias românticas como “Uma linda Mulher” (1990) ou “Sintonia de Amor” (1993)? Com essa ideia de fundo, chega aos cinemas “Ingresso Para o Paraíso”. Estrelado por Julia Roberts e George Clooney, o filme tem tudo para ser um dos melhores do gênero do ano.

No longa, Georgia (Julia Roberts) e David (George Clooney) estão divorciados há mais de 20 anos e não conseguem sequer ficar próximos um do outro sem começarem uma briga. Mesmo com todas as diferenças, eles decidem reunir forças para evitar que sua única filha, Lily (Kaitlyn Dever), se case com um rapaz que acabou de conhecer em Bali, na Indonésia, durante a viagem de formatura.

Direção simples

Ol Parker, já conhecido por dirigir comédias românticas como “Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!” (2018), sabe como fazer uma história simples funcionar. Mesmo com um ritmo mais lento, principalmente no início do filme, ele entrega uma boa direção, que foca na atuação dos ótimos atores que escolheu.

Parker também assina o roteiro ao lado de Daniel Pipski, e o texto é o mais simples possível, quase que entregando o desfecho logo no começo. Isso não é um grande problema, pois o filme é uma típica comédia romântica nostálgica.

Química de milhões

Foto: Divulgação/Universal Studios

George Clooney e Julia Roberts não precisam de apresentação. No longa, eles estão em completa sintonia. Não é para menos, pois já atuaram em mais de cinco filmes juntos. A rivalidade entre os seus personagens rende boas piadas e momentos hilários. Fica claro que eles se divertiram, principalmente durante os créditos finais que mostram os erros de gravações. Destaque também para Billie Lourd, que interpreta a melhor amiga da filha do casal. Suas cenas deixaram o longa ainda melhor.

Visual deslumbrante

Mesmo com a história se passando na Indonésia, as filmagens foram feitas em Queensland, na Austrália. As paisagens com certeza chamarão atenção do público, Parker optou por grandes planos para mostrar a imensidão do local. Sem contar toda a rica cultura local, como as cerimônias para o casamento, costumes, alimentação e religião. O longa está muito lindo!

Foto: Divulgação/Universal Studios

Conclusão

“Ingresso Para O Paraíso” cumpre o que promete. Pode não trazer uma originalidade no roteiro, mas é um um filme leve e divertido, com cenas hilárias, momentos em família e grandes cenários.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Ol Parker;

Roteiro: Daniel Pipski e Ol Parker;

Produção: Tim Bevan, Eric Fellner e Sarah Harvey;

​​Elenco: Julia Roberts, George Clooney, Billie Lourd e Kaitlyn Dever;

Gênero: Comédia;

Distribuição: Universal Studios;

Duração: 108 minutos;

Classificação Indicativa: 10 anos

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

