“Gato de Botas 2: O Último Desejo” constrói jornada épica de amadurecimento

Longa estreia nesta quinta-feira com o retorno de um dos personagens mais queridos da DreamWorks

A DreamWorks conquistou, ao longo dos anos, algumas franquias de animação de muito sucesso. É o caso de “Shrek” (2001), que apresentou personagens memoráveis como o lendário Gato de Botas, que apareceu pela primeira vez em “Shrek 2” (2004) e ficou tão famoso que o estúdio não quis finalizar sua história depois de “Shrek para Sempre” (2010). Seu primeiro filme solo, “Gato de Botas” (2011), conta a história de sua origem de forma menos brincalhona como das outras animações. 12 anos depois ,estreia “Gato de Botas 2: O Último Pedido”, com a mesma pegada, mas com a sofisticação das novas tecnologias.

A maior preocupação seria se o novo longa conseguiria conquistar o coração de possíveis novos fãs e de quem cresceu assistindo o personagem. Logo nos primeiros minutos essa preocupação cai por terra, pois “Gato de Botas 2” chega como uma das melhores animações de 2022, trazendo uma jornada de amadurecimento e crescimento pessoal além de reviver uma das franquias mais amadas do começo dos anos 2000.

Depois de viver uma vida cheia de aventura e ação, Gato de Botas (Antonio Banderas) acaba descoberto pelo Lobo Mau (Wagner Moura) como uma representação de um ceifador que perdeu oito de suas nove vidas. Sua nova vida não é recebida da melhor forma, e para consegui-las novamente, ele precisará ir até a Floresta Negra encontrar a Estrela dos Desejos. A tarefa não será nada fácil, já que ele não é o único em busca de um final feliz: Cachinhos Dourados, os Três Ursos e Jack Horner também estão em busca da estrela.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

O primeiro longa “Gato de Botas” (2011) foi criado para ser diferente do Shrek, isto é, não seria uma grande paródia dos contos de fadas e só interessava apresentar quem era esse anti-herói e como ele conseguiu suas botas. Já na continuação, a ideia central é, além de mostrar todo esse amadurecimento do personagem, relembrar essa fórmula já conhecida e que fez muito sucesso no passado. Personagens como Cachinhos Dourados, e os Três Ursos ganham uma nova personalidade extremamente interessante que foge do convencional de uma menina perdida e apresenta questões importantes sobre como a família pode ser alguém que você encontrou no caminho, por exemplo.

Por ser uma história que levou um tempo para ser finalizada, passando por três diretores e terminando nas mãos de Joel Crawford — já conhecido por “Trolls – Dias de Festa” (2017), o resultado chama bastante atenção. As cenas de ação se tornam um atrativo à parte logo no início do longa, com informações visuais que fazem sentido para o enredo. Geralmente, continuações raramente conseguem superar os originais e acabam se tornando desnecessárias e esquecidas, algo que definitivamente não acontece em o “Gato de Botas 2”.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Outro ponto positivo da animação é o seu tempo estabelecido. Durante os 101 minutos, a história se desenvolve de uma maneira bem afinada. Toda a história do protagonista e dos coadjuvantes têm suas tramas bem amarradas sem deixar questionamentos futuros.

Conclusão

“Gato de Botas 2: O Último Pedido” brinca mais uma vez com os contos de fadas e traz um humor divertido e acessível para o público infantil. O longa ainda conta com uma última cena que deixará os fãs da franquia original muito felizes.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Joel Crawford;

Roteiro: Paul Fisher;

​​Elenco: Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman, Harvey Guillén, Samson Kayo, Wagner Moura, Anthony Mendez, John Mulaney, Florence Pugh, Da’Vine Joy Randolph e Ray Winstone;

Gênero: Comédia e Aventura;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 101 minutos;

Classificação Indicativa: Livre;

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z