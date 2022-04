Futuro distópico e crítica racial são o foco de “Medida Provisória” longa de estreia de Lázaro Ramos

O longa estrelado por Alfred Enoch, Taís Araújo e Seu Jorge, estreia como uma forte crítica social em um futuro distópico de um Brasil preconceituoso e racista

“Medida Provisória” foi inspirado pelo sucesso teatral “Namíbia, Não” escrita por Aldri Anunciação, o longa é o primeiro filme dirigido por Lázaro Ramos que também assina o roteiro ao lado de Lusa Silvestre. Com um tom crítico sobre a situação dos negros no Brasil, um toque de humor e ação o longa promete mostrar de forma singular a luta social de pessoas marginalizadas pela história brasileira.

A história se passa em um Brasil distópico onde os primos André (Seu Jorge) um jornalista que trabalha em um blog de esquerda e o advogado Antônio (Alfred Enoch) que atua pelos direitos nos negros e casado com a médica Capitú (Taís Araújo), precisam lutar contra a nova medida provisória, uma reparação social do governo brasileiro pela escravidão, onde todos os negros devem retornar para países da África. Para os que conseguiram ficar no país só resta se esconder até tudo voltar ao “normal”.

Atuações

Um filme que mistura ação, comédia e thriller merece um elenco de peso, Antônio e Capitú vividos por Alfred Enoch e Taís Araújo conseguem transmitir a dor diária de uma pessoa negra que sofre do racismo no Brasil independente da classe social. André e Isabel, Seu Jorge e Adriana Esteves driblam as cenas pesadas com um humor ácido e crítico necessário para a história ficar minimamente mais leve.

Representatividade dentro e fora da tela

Foto|Divulgação

Além dos protagonistas e do próprio diretor o filme é repleto de profissionais negros, como produtores, maquiadores, cabeleireiros, enfim. E toda essa diversidade por fora, já fica visível no longa que propõe a representação como um todo de profissões, gostos e posicionamentos que quase não era vista a alguns anos atrás em outras produções. A ideia realmente é humanizar o negro em si, e mostrar que eles estão todos os lugares, desde médicos a padeiros, etc.

Coincidências com a realidade brasileira

O roteiro do longa foi finalizado em 2015, antes do mandato do atual governo, então não é uma crítica direcionada, mesmo assim com o cenário que os brasileiros vivem onde essa administração tem certos ideais para gênero, raças e problemas sociais, não fica difícil pensar que essa distopia pode se tornar realidade.

Considerações finais

Medida Provisória é um ótimo filme que traz críticas reais sobre a vida de pessoas negras no Brasil, com cenas de ação no ponto com piadas que propõe reflexões inteligentes, representatividade, um roteiro com um bom recorte final, que vale a pena ser visto.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica:

Direção: Lázaro Ramos;

Roteiro: Lázaro Ramos e Lusa Silvestre;

Produção: Lereby Produções, Lata Filmes e Globo Filmes;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elenco: Seu Jorge, Alfred Enoch, Taís Araújo e Adriana Esteves;

Gênero: Ação, comédia e thriller;

Duração: 94 minutos;

Distribuição: H20 Films;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 14 anos;

Estreia: 14 de abril;

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE