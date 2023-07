François Ozon retrata a dinâmica de gênero e poder na comédia francesa “O Crime é Meu”

Longa ambientado na Paris dos anos 1930, chega aos cinemas nesta quinta-feira (6)

Depois do #MeeToo alguns longas que abordam a dinâmica de gênero é poder ganharam mais força como o excelente “Entre Mulheres” (2023) ganhador do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado deste ano. Por se tratar de uma temática mais séria, pode se esperar filmes mais dramáticos, mas fugindo dos padrões estreia nesta quinta-feira (6), a nova comédia do diretor francês François Ozon, “O Crime é Meu”, levemente inspirada na peça francesa de 1934, Mon crime, de Georges Berr e Louis Verneuil.

Madeleine (Nadia Tereszkiewicz) é uma atriz jovem, pobre e sem talento, acusada em 1930 de assassinar um famoso produtor. Sua melhor amiga, Pauline (Rebecca Marder), uma advogada desempregada, a defende, e a jovem é absolvida por legítima defesa. Então uma nova vida de fama e sucesso começa para Madeleine, mas os dias de glória rapidamente chegam ao fim. Quando a verdade por trás do crime é finalmente revelada, Madeleine pode perder toda a notoriedade que alcançou.

François Ozon é um dos diretores vivos mais renomados do movimento “New Wave”, filmes como “8 Mulheres” (2001),”Uma Nova Amiga” (2014) e “Peter von Kant” (2021) se tornaram referência do gênero que busca abordar a realidade, o cotidiano sob uma narrativa não linear. Ozon abusa completamente do termo “mise-en-scènes” ( ou seja, você deve ver toda a obra, não só os elementos apresentados).



Foto: Divulgação/Imovision

O cineasta mistura seu dinamismo entre personagem, câmera e cenário em um dos gêneros específicos mais difíceis de se conseguir dominar, a comédia que destaca pela sua sutileza refinada.

É um prato completo para se tornar um dos melhores filmes de gênero da atualidade, com atuações brilhantes lideradas pela dupla de protagonistas, Nadia Tereszkiewicz e Rebecca Marder que estão radiantes na pele de suas personagens, ao lado da veterana Isabelle Huppert que interpreta uma antiga atriz do cinema mudo. Até as pequenas participações estão sublimes.

Toda a atmosfera da época está impecável, fotografia, direção de arte, figurino, além da montagem que tem um corte perfeito que lembra em diversos momentos os filmes realmente lançados no período.

Conclusão

“O Crime é Meu” é uma comédia brilhante que abusa de um ótimo roteiro e atuações vibrantes e encantadoras, o filme arrancará boas risadas dos espectadores.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: François Ozon;

Elenco: Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon;

Gênero: Comédia Policial;

Distribuição: Imovision;

Duração: 102 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z