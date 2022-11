“Força Bruta”: Aclamado filme coreano estreia nesta quinta (24)

O longa, com mais de 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, se tornou o maior sucesso coreano de bilheteria do ano em seu país

Estreia nesta quinta-feira (24) “Força Bruta”, o longa que dá continuação a “Os Fora da Lei” (2017), da franquia sul-coreana Crime City, protagonizado por Ma Dong-seok, mais conhecido como Don Lee. O filme fez bastante sucesso nos cinemas coreanos, ficando mais de um mês no topo da bilheteria local, desbancando títulos como o premiado “Parasita” (2019) e “Invasão Zumbi” (2016). No Brasil, a produção estreia com 96% da aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

No longa, a unidade policial de crimes de Geumcheon tem uma nova missão: repatriar um criminoso que está no Vietnã. O policial Ma Seok-do (Don Lee), junto com o capitão Jeon Il-man (Guy-hwa Choi), percebem algo incomum com a boa vontade do criminoso ao se entregar e confessar a participação em tantos assassinatos brutais, cometidos pelo assassino Hae-sang (Sukku Son). Ma e equipe começam uma investigação seguindo a trilha sangrenta até chegar ao assassino.

Força Bruta concentra toda atenção no protagonismo de Don Lee, já conhecido pelos longas “Eternos” (2021) e “Invasão Zumbi” (2016), no novo seu personagem age como um detetive que usa da força para conseguir executar suas missões. “Força Bruta” entrega uma ótima performance com bastante carisma e uma construção sólida. Alguns personagens não são desenvolvidos como deveriam, mas isso não atrapalha a dinâmica do filme. Destaque também para o vilão vivido por Sukku Son.

Foto: Paris Filmes/Sato Company

A trama da história não traz nada de novo. Independentemente disso, contudo, o público ficará surpreso em muitos momentos. As cenas de ação são outro ponto alto da história, criando um clima tenso atrás do outro, principalmente nas sequências de embate. O diretor Lee Sang-yong conseguiu explorar as cenas em ambientes fechados de forma grandiosa.

O longa conta com muitas cenas gravadas no Vietnã. Isso não seria um grande problema, mas o enredo construído demonstra que várias regiões do país são lugares extremamente perigosos, o que acabou fazendo com que o filme fosse banido de lá.

Conclusão

‘Força Bruta’ é um ótimo thriller policial, com momentos divididos entre o humor, suspense e ação. Além de agradar os críticos, o longa também se tornou um grande sucesso de bilheterias. Um terceiro filme da franquia com o retorno do diretor Lee Sang-yong e Don Lee no papel principal já foi confirmado.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Lee Sang-yong;

Roteiro: Kim Min-seong;

​​Elenco: Don Lee, Filho Seok-koo, Choi Gwi-hwa, Parque Ji-hwan, Heo Dong-won, Ha Jun e Jung Jae-kwang;

Gênero: Ação policial;

Distribuição: Sato Company;

Duração: 106 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z