Filmes em cartaz para curtir com segurança na quarentena

Saiba o que escolher na hora de curtir um cineminha

No último ano passamos por tempos difíceis devido a pandemia do no coronavírus. Diversas adaptações precisaram ser aderidas para que o “novo normal” viesse a tona e as pessoas pudessem retomar as próprias rotinas de entretenimento. O cinema faz parte do lazer e torna o imaginário muitas vezes real para quem busca no universo cinematográfico uma válvula de escape seja ela qual for o motivo.

Devido ao presente momento, as salas de cinema tem aderido as normas de segurança regulamentadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como estabelecer o distanciamento entre as poltronas, criar menus digitais para compras de alimentos, higienizar toda a sala antes e depois de cada seção, colocar álcool em gel à disposição entre outras.

A coluna Hashtag Cinema desta sexta feira (30), traz uma lista com os filmes que estão em cartaz.

Lembrando que para conferir todos os horários e valores das seções

https://www.ingresso.com/filmes?city=brasilia&partnership=home

O Auto da Boa Mentira

o Auto da Boa Mentira é um filme sobre a mentira. Em quatro contos do autor, conhecemos um subgerente de RH que é confundido com um comediante, um jovem que não acredita em nada, mas fica intrigado quando ouve um mistério circense envolvendo sua mãe, um gringo que inventa que foi assaltado para se livrar de ir a uma festa e o preconceito com quem nunca foi à Disney.

Elenco

Renato Góes, Cássia Kis, Leandro Hassum, Nanda Costa, Rocco Pitanga, Serjão Loroza, Matheus Dantas

Minari – Em busca da felicidade

Minari se passa nos anos 80. David, um menino coreano-americano de sete anos de idade, que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando seu pai, Jacob, muda sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas. Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada de sua vó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família.

Elenco

Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim

Os pequenos vestígios

Em, Os Pequenos Vestígios, Deke é um policial cansado, com um talento para enxergar os pequenos detalhes que podem solucionar casos e com uma tendência por quebrar regras. Quando ele se une ao esperto detetive Baxter, para encontrar um serial killer, seu passado obscuro e mau comportamento começam a se tornar um problema.

Elenco

Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto

Nomadland

Após o colapso econômico de uma colônia industrial na zona rural de Nevada, Fern reúne suas coisas em uma van e parte rumo a uma viagem exploratória, fora da sociedade dominante, como uma nômade dos tempos modernos.

Elenco

Frances McDormand, David Strathairn, Bob Wells

Druk – Mais Uma Rodada

Druk – Mais uma Rodada é a história de quatro professores com problemas em suas vidas, testando a teoria de que ao manter um nível constante de álcool em suas correntes sanguíneas, suas vidas irão melhorar. De início, os resultados são animadores, porém, no decorrer da experiência, eles percebem que nem tudo é tão simples assim.

ElencoMads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

Meu pai

Anthony tem 81 anos de idade. Ele mora sozinho em seu apartamento em Londres, e recusa todos os cuidadores que sua filha, Anne, tenta impor a ele. Mas isso se torna uma necessidade maior quando ela resolve se mudar para Paris com um homem que conheceu há pouco, e não poderá estar com pai todo dia. Fatos estanhos começam a acontecer: um desconhecido diz que este é o seu apartamento. Anne se contradiz, e nada mais faz sentido na cabeça de Anthony. Estaria ele enlouquecendo, ou seria um plano de sua filha para o tirar de casa?

Elenco

Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams

Raya e o Último Dragão

Há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra despedaçada e seu povo dividido. No entanto, ao longo de sua jornada, ela aprenderá que será necessário mais do que um dragão para salvar o mundo – também será necessário confiança e trabalho em equipe.

Elenco

Alan Tudyk, Kelly Marie Tran, Gemma Chan, Awkwafina, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Ross Butler, Benedict Wong, Patti Harrison, Lucille Soong, Izaac Wang, Thalia Tran, Ben Hisoler

A Viúva das Sombras

Baseado em eventos reais, o terror conta a história de um grupo de voluntários que entra em uma densa floresta para resgatar um adolescente desaparecido. Nesse mesmo lugar, diversas pessoas sumiram nas últimas três décadas, e apenas alguns corpos foram encontrados, todos nus. A comunicação com a base fora da mata é interrompida misteriosamente. Sem sucesso na busca pelo jovem, eventos sobrenaturais acontecem e a equipe começa acreditar na lenda local que diz existir espíritos sombrios que levam as pessoas.

ElencoHugo Diego Garcia, Keri Blunt, Jonathan Tafler

Monster Hunter

Paralelo ao nosso mundo, existe outro: um mundo de poderosos e perigoso monstros que controlam seus territórios com ferocidade mortal. Quando a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e seu esquadrão de elite são transportados através de um portal que liga os dois mundos, eles vão ser confrontados com a experiência mais chocante de suas vidas. Em sua desesperada tentativa de voltar para casa, a corajosa tenente encontra um caçador misterioso (Tony Jaa), cujas habilidades únicas permitiram com que ele sobrevivesse nessa terra hostil. Enfrentando incansáveis e aterrorizantes ataques dos monstros, os dois guerreiros se unem para lutar contra eles e encontrar um meio de voltarem para casa.

Elenco

Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip ‘T.I.’ Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung, e Ron Perlman.

Tom & Jerry – O Filme

Depois de anos vivendo na casa de um casal de idosos que o trata como um animal de estimação, Jerry precisa se virar para sobreviver quando descobre que existem novos locatários no local. E pior do que isso: eles trouxeram consigo um gato.

Elenco

Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong

Judas e o Messias Negro

A história de ascensão e queda de Fred Hampton, o ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder do partido dos Panteras Negras. Um jovem proeminente na política, ele atrai a atenção do FBI, que com a ajuda de William O’Neal acaba infiltrando os Panteras Negras e causando o assassinato de Hampton.

Elenco

Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Martin Sheen

Legado Explosivo

Tom é conhecido como uma lenda entre os criminosos, mas tudo muda quando ele se apaixona por Annie e decide deixar seu legado no crime para trás. Disposto a mudar de vida, Tom aceita se entregar para a polícia em troca de uma sentença reduzida, mas ele não imaginava que seria enganado por agentes corruptos do FBI que o obrigarão a fazer justiça com as próprias mãos.

Elenco

Liam Neeson, Kate Walsh

