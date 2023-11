Filme de “As Aventuras de Poliana” mostra os desafios pós adolescência

Estrelado por Sophia Valverde, filme estreia nesta quinta-feira (30)

Crescer não é uma tarefa fácil, principalmente com todos os dilemas futuros pairando o inconsciente dos adolescentes que não terão mais o suporte diariamente dos pais. Basicamente esse é o enredo de “As Aventuras de Poliana – O Filme”, que deixou as telinhas do SBT para estrear nos cinemas nesta quinta-feira (30).

Poliana é uma garota que sempre soube ver o lado bom da vida. Ela aprendeu com seu pai o “jogo do contente” e com ele encontra algo de positivo até nas situações mais difíceis. Mas desde que o pai Otto Pendleton sumiu no ano anterior, ela não consegue mais entrar na brincadeira. No seu aniversário de 15 anos, Poliana ganha um lindo colar que pertenceu à mãe, e leva o presente para o famoso Campo de Férias. Quando Poliana e seus amigos começam a viver situações estranhas, eles resolvem descobrir os mistérios daquele lugar – e encontram muito mais do que esperavam.

Com roteiro assinado por Íris Abravanel, também autora da novela, a direção ficou a cargo de Cláudio Boeckel. O longa engata todos os clichês presentes em filmes do gênero. O sucesso estrondoso da televisão torna uma boa aposta, os personagens já são conhecidos e adorados, passam boas mensagens, uma trilha levinha para o espectador, contudo a história da vilã não convence, ela é caricata com frases de efeito e não se conecta ao quarteto protagonista.

O retorno do grupo de amigos é bacana e eles mostram um novo lado, o início da fase adulta, com muitas dúvidas e uma vontade de independência. A trama acaba sendo rasa em muitos pontos o que não é de todo mal, pois o foco nos protagonistas e suas aventuras chamaram a atenção do público, a questão aqui é que o filme é destinado para os fãs que acompanharam a novela, não existe apresentação é uma continuação.

Um diferencial é mostrar o outro lado na novela, a personagem da Poliana vivida por Sophia Valverde tinha um “jogo do contente” ou seja ver o lado bom das coisas, porém o longa mostra que não é tão fácil ver esse lado bom quando tudo está piorando. A vida adulta chega então o amadurecimento não é uma opção.

Conclusão

“As Aventuras de Poliana – O Filme”, tem uma história leve com alguns ensinamentos, é voltado para um público infantojuvenil pode não agradar um espectador mais velho, ainda assim é um bom aposta que ganhou uma sobrevida fora da televisão.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica:

Direção: Cláudio Boeckel;

Roteiro: Íris Abravanel;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elenco: Sophia Valverde, Igor Jansen, Duda Pimenta, Pietra Quintela, Isabella Moreira;

Gênero: Aventura;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

Duração: 90 minutos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: Livre;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z