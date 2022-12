“Filho da Mãe’: último projeto de Paulo Gustavo retrata sua trajetória

O ator e humorista que faleceu em 2021, vítima da covid-19, produziu o documentário como forma de homenagear sua mãe, Déa Lúcia

Chega ao catálogo do Prime Vídeo, nesta sexta-feira (16), o documentário “Filho da Mãe – Um Reencontro com Paulo Gustavo”, última obra gravada em vida pelo ator e humorista. O trabalho conta com cenas do dia a dia de Paulo, bastidores da turnê ao lado da mãe, Déa Lúcia, declarações de familiares e amigos e os últimos dias de vida.

Paulo Gustavo ficará para sempre marcado por sua presença nos palcos, na televisão e no cinema nacional. Com a personagem Dona Hermínia, desbancou grandes estrelas hollywoodianas e levou milhares de pessoas ao cinema com três filmes — marco difícil de alcançar, visto que os filmes brasileiros sempre sofrem para conseguir espaços em salas comerciais.

Sua trajetória marcada por empenho e força de vontade se torna parte central do documentário. Desde o início da carreira, ao lado de nomes como Samantha Schmutz e Fábio Porchat, Paulo sempre acreditou no próprio trabalho. Assim que começou a participar da peça “Surto”, um coletivo onde vários artistas apresentaram esquetes de personagens, nasceu a personagem mais icônica e memorável, inspirada em sua mãe, Dona Hermínia. O papel elevou o humorístico brasileiro.

Além da história profissional do humorista, “Filho da Mãe” também aborda como era o lado pessoal de Paulo, a correria dos ensaios e também a vida ao lado do marido, Thales Bretas, mostrando também o processo de crescimento da família, com os filhos Romeo e Gael, gerados por meio de barrigas de aluguel.

Foto: Divulgação/Prime Vídeo

O documentário é dirigido por Susana Garcia, grande amiga de Paulo e uma das diretoras brasileiras mais conhecidas dos últimos tempos, com longas como “Minha Vida em Marte” (2018) e “Minha Mãe é uma Peça 3” (2019). Susana conseguiu incluir, além das cenas com o artista, várias declarações de amigos, entre eles Mônica Martelli, Marcus Majella e Ingrid Guimarães. Também marcam presença os familiares de Paulo: mãe, pai, madrasta, irmã e marido.

“Filho da Mãe” segue em dois âmbitos diferentes: no início, mostra a trajetória de Paulo Gustavo com muitos momentos de risos e alegria; já na segunda parte, Susana Garcia trouxe períodos difíceis, de não segurar as lágrimas, mas que são muitos importantes, principalmente quando os anos de 2020 e 2021 são retratados, fazendo todos refletirem sobre como tudo aconteceu.

Durante a pandemia, o artista foi um dos nomes que mais chamou a atenção para a gravidade da covid, incentivando todos a ficarem em casa o máximo possível, questionando quando as vacinas iriam ser adquiridas, ajudando pessoas que trabalhavam no setor cultural. Depois de sua morte, foi criada a Lei Complementar 195, conhecida como Lei Paulo Gustavo, criada para fomentar a cultura e garantir ações emergenciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Filho da Mãe – Um Reencontro com Paulo Gustavo”, chega para celebrar a vida de um dos maiores humoristas brasileiros, que conquistou a todos com um humor divertido, leve e acessível e fez questionamentos importantes para a sociedade brasileira.

Confira o trailer:

Assistiu à sessão única e exclusiva a convite da Espaço/Z