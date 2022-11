Festival de Brasília do Cinema Brasileiro exibe “Fogaréu”, longa que retrata escravidão no Goias

Protagonizado pela atriz Bárbara Colen, longa fez parte da Mostra Festival dos Festivais no último sábado (19)

O 55° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB) realizou no último sábado (19), a última noite da Mostra Festival dos Festivais com a exibição de “Fogaréu”, primeiro longa-metragem da diretora e roteirista Flávia Neves com colaboração da já conhecida Melanie Dimantas “Carlota Joaquina: Princesa do Brasil” (1995) e “Olhos Azuis” (2009). A produção ficou em terceiro lugar na mostra Panorama da 72ª edição do Festival de Berlim.

“Fogaréu” tem como pano de fundo um drama autobiográfico, se passando em Goiás Velho, antiga capital goiana. O filme faz uma denúncia contra famílias ricas que adotam crianças abandonadas pelos pais, muitas delas com transtornos mentais, essa “solidariedade” acaba sendo um esquema para conseguir mão de obra análoga à escravidão.

Fernanda (Bárbara Colen – “Bacurau”, 2019) volta para sua cidade após a morte de sua mãe adotiva, acaba ficando na casa de seu tio latifundiário, um prefeito conservador que está em campanha pela reeleição. Durante a viagem ela precisa descobrir a verdade sobre sua origem, dividida entre o real e o fantástico.

“É uma outra maneira de ver o mundo, ou seja, falar desses corpos invisíveis” Destacou Bárbara Colen em debate depois da exibição de “Fogaréu”

O longa ainda é inspirado em uma história real, a diretora Flávia Neves nasceu e foi criada em Goiânia, mesmo sem conhecer essa realidade acabou sendo levado a pesquisar sobre pelo seu professor da universidade. Durante 100 na cidade de Goiás, antiga capital do Estado existia esse tipo de reação com pessoas com transtornos mentais que eram chamadas de “bobas”, que acabavam sendo adotadas para realizar tarefas domésticas sem serem pagas por tão trabalho.

“Fogaréu” está fazendo todo o circuito de festivais desde o começo do ano, a produção aguarda o próximo governo com essa retomada do cinema brasileiro, para conseguir fundos para o lançamento comercial.

Confira o trailer: