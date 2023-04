Fellipe Fernandes estreia como diretor no longa dramático “Rio Doce”

Protagonizado pelo rapper Okado do Canal, o filme traz a jornada de um homem negro e periférico em crise

Felippe Fernandes estreia como diretor de longas-metragens em “Rio Doce”, ficção nacional que estreia nesta quinta-feira (20). Ambientado nas cidades de Recife e Olinda, o filme faz um paralelo entre utopia e documental ao retratar a história de um jovem periférico em crise vivido pelo rapper Okado do Canal.

Tiago (Okado do Canal) é um jovem trabalhador que descobre a identidade do pai ausente, quando conhece as suas meias-irmãs, fato que o leva a questionar a sua própria identidade às vésperas de completar 28 anos. Morando em Rio Doce, na periferia de Olinda, região metropolitana do Recife, ele luta para encontrar seu lugar no mundo. Nesse processo, ele fortalece laços afetivos, transformando assim sua forma de ser e de ver o mundo.

Felippe Fernandes também assina a direção, é cria um longa singular para mostrar algo novo no cinema nacional, a fragilidade do homem negro periférico, o diretor que já trabalhou com nomes como Kleber Mendonça, Renata Pinheiro e Tavinho Teixeira, contrói uma narrativa, que dribla o comum, mostrando como um conglomerado urbano pode engolir uma pessoa.

Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

Toda sua sutileza está presente no filme, o cuidado nas cenas é algo crucial para o desenvolvimento das sequências, que mesmo mostrando dramas reais também abordam o cinema de horror ao mostrar os sonhos dos personagens dentro de suas realidades.

A fotografia é algo impactante, o responsável Pedro Sotero, detalha como é a situação de trabalhadores urbanos, com planos familiares, tudo isso dentro dessa grande cidade, não tem como não se identificar. O próprio título “Rio Doce”, já mostra como é a vida periférica em uma grande metrópole.

Tiago interpretado pelo rapper Okado do Canal, está esplêndido, sua atuação crua, retrata como a paternidade pode influenciar em sua vida, seja por sua filha ou pelo pai ausente. Destaque para a cena em que o personagem atravessa avenida tumultuada de moto.

Conclusão

“Rio Doce”, aborda um tema delicado, sob o novo olhar de Fellipe Fernandes, o cineasta estreia como uma voz importante para o cenário atual do cinema nacional, que busca retratar personagens invisibilizados.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Fellipe Fernandes;

Roteiro: Fellipe Fernandes;

Elenco: Okado do Canal, Cíntia Lima, Cláudia Santos, Carlos Francisco, Nash Laila, Thassia Cavalcanti, Amanda Gabriel;

Gênero: Drama;

Distribuição: Vitrine Filmes;

Duração: 90 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria