“Fale Comigo” é terror moderno sobre possessão

Dupla de YouTubers Danny e Michael Philippou, misturam horror, luto e questões psicológicas; longa estreia nesta quinta-feira (17)

Terror é um gênero cinematográfico que está presente em todos os períodos de lançamento, são inúmeras produções com segmentos diferenciados, orçamentos baixos, grandes, reboots, franquias e histórias originais. Sempre tem muitos fãs, então é natural essa exploração, mas nem sempre ela vem para um lado positivo. Porém chegando nesta quinta-feira (17), temos “Fale Comigo “, nova produção da A24 que retrata mais uma vez o subgênero da possessão com uma visão moderninha para o público mais jovem, uma grata novidade em meio a tantos clichês.

Na trama, acompanhamos um grupo de amigos que encontra uma misteriosa mão embalsamada e descobre que ela permite invocar espíritos. Como é de se esperar, todos ficam muito empolgados com a nova descoberta, mas não demora muito até que a brincadeira tome um rumo extremamente perigoso quando um deles acaba indo longe demais e, por acidente, abre uma porta para o mundo espiritual. Agora, com todos altamente vulneráveis a várias ameaças aterrorizantes, cada um dos amigos será obrigado a lidar com uma difícil escolha, descobrindo em quem devem confiar: nos mortos da outra dimensão ou nos vivos.

Foto: Divulgação/Diamond Films

Sem dúvida nenhuma o mais mais forte de “Fale Comigo” é o seu terror sobre possessão, porém o que prende o espectador são os vídeos com temáticas reais, adolescente que se filmam para publicar nas redes sociais, chegando o mais presente na nossa realidade ou na realidade dessa nova geração. Os diretores os irmãos gêmeos Philippous ao lado do co-roteirista Bill Hinzman, focam toda a história para retratar esse jovens com ansiedade, depressão, que precisam lidar com a perda e usam esse objeto misterioso para fuga pessoal, literalmente uma alegoria da vida real.

O espectador que já conhece o gênero, sim vai encontrar algumas referências, isso é completamente normal como na hora de lavar as mãos sujas de sangue como no filme “Cronos” (1993) do cineasta Guillermo del Toro. Contudo os Philippous entregam uma produção original que não tem medo de falar com o seu público.

Foto: Divulgação/Diamond Films

Outra aposta que funcionou bem no enredo da trama é tornar esse terror mais interpretativo, ou seja são várias teorias diferentes, todo o ritual para a possessão é envolvente, tem a vela, amarrar que vai receber o espírito, o cronômetro, deixando a história mais convidativa, explorando o terror claramente, porém com empatia e compreensão.

O longa tem logo de cara um visual marcante, os espíritos apresentados são interessantes e peculiares, a protagonista Sophie Wilde tem um controle de cena invejável, ela sabe se colocar com medo, com pitadas de momentos divertidos, sem esquecer que sua personagem tem muitas questões para serem trabalhadas.

Foto: Divulgação/Diamond Films

Conclusão

“Fale Comigo” já teve sua continuação confirmada, é sim isso já era esperado por conta do final do filme, são muitos questionamentos visíveis na trama. Fora o hype da divulgação que está fortíssimo, então a expectativa só aumenta. Uma ótima surpresa que se torna um clássico instantâneo.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Danny e Michael Philippou;

Roteiro: Danny Philippou, Michael Philippou, Bill Hinzman;

Elenco: Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Miranda Otto, Joe Bird;

Gênero: Suspense, Terror;

Distribuição: Diamond Films;

Duração: 94 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z

