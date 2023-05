Estrelado por Woody Harrelson “Campeões” é filme instigante sobre esporte

Nova comédia dramática acompanha um time de basquete com jovens com deficiência intelectual

Longas que falam sobre esporte, já são figurinha carimbada em Hollywood, hora ou outra mais um sai, principalmente sobre esportes conhecidos nos Estados Unidos como o Basquete, “Homens Brancos Não Sabem Enterrar” (1992), “Coach Carter – Treino para a Vida” (2005) ou o mais recente “Arremessando Alto” (2022) a lista é grande mas a fórmula funciona. E quando você pega um tema já conhecido e junta com uma proposta importante e relevante para se contar aí, realmente não tem como errar. Estreia nesta quinta-feira (25) “Campeões” estrelado por Woody Harrelson ao lado de jovens atores com deficiência intelectual, aliás esse é o tema central dessa nova comédia dramática que fará todos rirem e refletirem.

Marcus (Woody Harrelson) é um ex-técnico profissional de basquete que, como parte de seu serviço comunitário, é ordenado pelo tribunal a trabalhar com uma equipe de jogadores com deficiência intelectual. Logo de cara, ele tem várias dúvidas sobre a capacidade do time, e não acredita no potencial dos jogadores. Porém, com o tempo, o técnico teimoso e cabeça-quente começa a perceber que, trabalhando em equipe, o time pode chegar mais longe do que ele imaginava.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Inspirado no filme espanhol “Campeones” (2018), a história é um clichê interminável, porém o diretor Bobby Farrelly consegue cativar com o seu elenco e o controle das câmeras para destacar o melhor de cada um. O roteiro de Mark Rizzo faz uma boa escolha em apresentar todos os eventos antes de focar em cada personagem, a trama se desenrola de maneira rápida e objetiva, com muito cuidado para não ser um filme capacitista.

Em várias sequências os atores exibem personalidades que vão muito além de suas deficiências que geralmente são reduzidas em filmes de Hollywood. Eles entregam comédia, drama e muita emoção no tamanho certo. O cineasta Bobby Farrelly também teve o cuidado de retratar de forma real a vida e o cotidiano desses jovens. Woody Harrelson como sempre está ótimo o ator para lá de veterano já é muito conhecido e sabe mesclar o humor com drama de forma consistente.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Um dos poucos problemas do longa, mas que faz uma grande diferença e aborda todas as questões dos jovens atletas sob o olhar do personagem de Harrelson, são poucas as cenas que eles realmente aparecem sozinhos. O filme ainda tem muitas quebras de diálogos ou conversas mais mecânicas e mais uma vez vemos um homem branco em sua jornada de aprendizagem como em “Green Book” (2018).

Conclusão

“Campeões” é uma comédia dramática profunda que foge do padrão dos filmes de esporte, mas que mantém o seu roteiro batido e previsível. Mesmo assim, é um exercício sobre a empatia e como as pessoas não devem ser colocadas em uma só caixa, o ser humano e plural.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Bobby Farrelly;

Roteiro: Mark Rizzo;

Elenco: Woody Harrelson, Kaitlin Olson, Ernie Hudson, Cheech Marin, Matt Cook;

Gênero: Comédia, Drama;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 123 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

