Emmy 2022: confira as surpresas e os que ficaram de fora da premiação

O Emmy 2022 conseguiu indicar grandes produções e ótimas atuações para as categorias. Infelizmente, alguns nomes foram “esnobados”

O Emmy Awards 2022 anunciou na última terça-feira (12) os indicados para a grande premiação voltada para televisão e streaming. Muitos ficaram felizes com as indicações, mas também surpresos com alguns escolhidos e, claro, chateados com aqueles que ficaram de fora.

Talvez o maior destaque deste ano seja a aclamada “Round 6”, que se tornou a primeira série de língua não-inglesa a concorrer a melhor drama. E não é para menos. A série se tornou uma das mais vistas da gigante empresa de streaming Netflix. Já Zendaya também entrou para a história se tornando a mais jovem a ser indicada duas vezes na categoria de melhor atriz por sua atuação em “Euphoria”.

Mesmo com os ótimos indicados, alguns grandes nomes acabaram ficando de fora, enquanto outros surpreenderam a todos ao estarem na lista de escolhidos. Abaixo, deixo uma lista de quem surpreendeu e de quem não conseguiu seu lugar ao sol no Emmy 2022.

Surpresas

Sydney Sweeney

Para a surpresa de todos e talvez até dela mesma, Sydney Sweeney recebeu sua primeira indicação de melhor atriz coadjuvante em série de drama pela atuação em “Euphoria”. O choque se dá porque, segundo a própria atriz, suas atuações nunca foram lembradas em premiações. Nesta segunda temporada da série que a levou ao Emmy, a atriz brilhou e conseguiu o destaque merecido por sua atuação.

Abbott Elementary

Com certeza uma das maiores surpresas do Emmy deste ano foi “Abbott Elementary”, indicada como melhor série de comédia. A premissa é simples: a vida de um grupo de professores que trabalham em uma das piores escolas públicas dos Estados Unidos, estrelada por Tyler James Williams de “Todo Mundo Odeia o Chris” e Quinta Bruson de “Big Mouth”, que também recebeu uma indicação de melhor atriz de comédia. A série tem tudo para se tornar uma das mais queridas pelo público.

Pam & Tommy

Talvez não seja total surpresa, já que a minissérie Pam & Tommy realmente é muito boa. O que não se esperava eram as nada menos do que 10 indicações para a biografia antológica do casal mais irado dos anos 1990: Pamela Anderson, conhecida por Baywatch, e o ator Tommy Lee, baterista da banda hard rock Mötley Crüe. Pamela e Tommy ficaram famosos mundialmente depois que uma “sex tape” do casal foi roubada e vendida para o publico, destruindo a carreira de ambos. Veja as indicações:

Melhor Série Limitada ou Antologia;

Melhor Atriz Principal em Série Limitada ou Antologia ou Filme (Lily James como Pamela Anderson)

Melhor Ator Principal em Série Limitada ou Antologia ou Filme (Sebastian Stan como Tommy Lee);

Melhor Ator Coadjuvante em uma Série Limitada ou Antológica ou Filme (Seth Rogen como Rand Gauthier);

Melhor Elenco para uma Série Limitada ou Antológica ou Filme;

Melhor Figurino Contemporâneo;

Melhor Edição de Câmera Única para uma Série Limitada ou Antológica ou Filme;

Melhor Hairstyling;

Melhor Maquiagem;

Melhor Mixagem de Som.

Ficaram de fora

This Is Us

Uma das séries mais queridas do público, “This Is Us”, que chegou ao fim este ano, não recebeu nenhuma indicação. O drama, que acompanha a história de trigêmeos ao longo de suas vidas por seis temporadas, aclamadas tanto pela crítica quanto por fãs pelo mundo, ficou de fora da premiação.

Atlanta

Mesmo com a indicação de melhor ator em série de comédia para Donald Glover, a série Atlanta não conseguiu indicação. A história de Earnest, que tenta levar seu primo para a fama mesmo com a pobreza e o preconceito ao longo de duas temporadas, sempre recebeu críticas positivas tanto acerca de direção de arte quanto em atuação. Infelizmente, Atlanta não conseguiu chegar ao Emmy.

Mandy Moore

A atriz que deu vida a Rebecca Pearsons na já citada “This Is Us” era um nome quase certo para a categoria de melhor atriz de drama, mas não recebeu indicação. Os fãs repercutiram nas redes sociais a ‘esnobada’ que Mandy recebeu do prêmio. Também através das redes, a atriz se manifestou. “Eu gostaria que a nossa série fosse reconhecida pelo, o que eu acredito ser, seu melhor momento? Claro! E a brilhante escrita de Dan Fogelman por seis temporadas? E a direção impecável de Ken Olin? E o nosso elenco e equipe tremendamente talentosos e insanos? Sim! Mas nada pode tirar o que o nosso show significou para tantas pessoas (incluindo nós). Esse é um incrível legado para se fazer parte. Eu serei para sempre grata.”

Jennifer Aniston

Nossa eterna Rachel, do seriado queridinho dos anos 1990 “Friends”, acabou tendo sua atuação pela série “Morning Show” esnobada dessa vez. No ano passado, Jennifer Aniston recebeu a indicação de melhor atriz em série de drama ao lado de sua companheira de cena, Reese Witherspoon, que concorre neste ano.

Selena Gomez

A atriz e cantora Selena Gomez é mais uma das esnobadas do Emmy de 2022. Por outro lado, a série Only “Murders in the Building” foi indicada em melhor série de comédia, e os dois parceiros de Selena, Steve Martin e Martin Short, concorrem na mesma categoria de melhor ator em série de comédia. Mesmo sem ser inficada, a atuação de Selena é incrível e vem recebendo ótimas críticas.