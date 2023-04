Emily Watson e Paul Mescal são destaque no drama irlandês “Criaturas do Senhor”

Novo longa da A24, co-dirigido por Anna Rose Holmer e Saela Davis, tem como foco principal o amor de uma mãe e como o seu código moral é posto à prova

O novo suspense dramático das diretoras Anna Rose Holmer e Saela Davis, “Criaturas do Senhor”, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (13), busca fazer um paralelo sobre até onde uma mãe iria por um filho e como seu código de moral pode ser afetado no caminho. Protagonizado pela veterana Emily Watson e pelo recém-indicado ao Oscar Paul Mescal, o longa é ambientado em uma vila remota na costa da Irlanda, se desenrola com calma e usa dos diálogos e sentimentos para falar sobre violência contra a mulher.

A trama foca em uma mãe (Emily Watson) que, dividida entre proteger seu filho amado Brian (Paul Mescal) e seu próprio senso de certo e errado, decide mentir para proteger sua família, que é seu bem mais precioso. Mas o impacto devastador que essa escolha tem em sua comunidade, seus pares e em sua própria vida coloca em xeque essa decisão. Pode uma mentira ser capaz de despedaçar de forma irreversível toda uma unidade familiar e comunitária? Ela conseguirá arcar com as consequências de suas ações?

Foto: Divulgação/California Filmes

Não seria possível falar sobre o filme sem mencionar a ironia presente logo no título “Criaturas do Senhor”, que se faz pensar que são pessoas criadas por Deus, ou seja seres humanos bons que pensam no próximo. Em vez disso, encontramos na história pessoas reais que se defendem sozinhas, que raramente se importam com os que estão ao seu lado, tentando sobreviver em um local abandonado sem acolhimento.

As diretoras Anna Rose Holmer e Saela Davis usam a locação de forma engenhosa. Logo que o ápice do filme chega (quando a violência contra uma jovem é descoberta e a relação entre mãe e filho finalmente começa a ser questionada), as cineastas criam todo um ambiente entre uma série de sons e imagens com tons de suspense, o mar batendo em pedras, o barulho das ostras caindo no balde… quase que uma contagem regressiva para anunciar algo que mudará ainda mais o rumo entre os dois.

Holmer e Davis ainda abusam do tom azulado para manter o mistério mesmo quando o público ainda espera algo emocionante no longa, pois seu enredo é apresentado calmamente sem pressa. Elas focam os principais momentos dramáticos em closes-up na protagonista vivida pela atriz Emily Watson.

Foto: Divulgação/California Filmes

Por se tratar de um filme com uma temática forte que se localiza em uma cidade pequena o que chama mais atenção além das paisagens são suas atuações. Emily Watson com uma vasta carreira no cinema e no teatro, consegue representar de maneira sólida essa mãe que tem sua vida virada do avesso com o retorno do filho e precisa colocar sua moral e honra de lado para não separar novamente sua família, sua personagem lembra em vários momentos Margaret Hall interpretada por Tilda Swinton no longa “Até o Fim” (2001).

Já Paul Mescal que está colocando todos os olhares à sua volta devido seus últimos trabalhos como em “Normal People” minissérie de 2020 e no ótimo “Aftersun” (2022), transita de forma tranquila, seu personagem não entrega em primeiro momento quem realmente é, o suspense somente é revelado no terceiro ato do filme, mas em nenhum momento se espera algo bom e honesto dele. Ambos criaram uma sintonia real em cena.

Conclusão

“Criaturas do Senhor” se divide em drama com sequências de suspense com questões psicológicas, mesmo com um roteiro sem grandes feitos, sua ótima fotografia divide a tela com grandes atuações submersas em uma temática delicada.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Anna Rose Holmer e Saela Davis;

Roteiro: Shane Crowley;

Elenco: Emily Watson, Paul Mescal, Aisling Franciosi, Declan Conlon, Toni O’Rourke, Marion O’Dwyer, Brendan McCormack e Lalor Roddy;

Gênero: Drama;

Distribuição: California Filmes;

Duração: 100 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria

