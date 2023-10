“Elas por Elas” traz olhar feminino em produção antológica

Longa que estreia nesta quinta-feira (19) gira em torno do universo feminino

Antologias não são nenhuma novidade seja no cinema ou seriados como o sucesso do Prime Vídeo “Modern Love” ou “Black Mirror” da Netflix. Várias histórias contadas em uma só composição podem muitas vezes lançar novos produtores, diretores, roteiristas e também atores, as histórias em si tem um pano de fundo parecido ou seguem a mesma linha de raciocínio, isso até pode funcionar em séries porém no cinema é outra história.

Nesta quinta-feira (19), estreia nos cinemas nacionais o novo longa em forma de curtas, “Elas por Elas” que usa a antologia com premissa básica para retratar diferentes tramas sejam baseadas em fatos reais ou não, voltadas para o universo feminino, como: maternidade, questões raciais, trabalho, preconceito e vários outros.

Foto: Divulgação/A2 Filmes

Os roteiros e direções são compartilhados por diversas profissionais mulheres, entre elas: Silvia Carobbio, Catherine Hardwicke, Taraji P. Henson, Mipo Oh, Lucía Puenzo, Maria Sole Tognazzi, Leena Yadav. É justo falar que algumas histórias chamam mais atenção que outras, como o curta que retrata uma mãe sul-coreana que precisa cuidar de seus dois filhos enquanto trabalha, sem dúvida nenhuma é o grande destaque de toda a produção, contudo um dos piores que não convence de nenhuma maneira é a trama protagonizada por Cara Delevingne como uma jovem dependente química que precisa ficar em um hotel de luxo durante a pandemia causada por conta da Covid-19, o roteiro é ruim, mal desenvolvido e ela não está bem no papel.

Ao todo são quase duas horas de filme, que contam com grandes nomes como Juliette Binoche, Eva Longoria e Jennifer Hudson. A história protagonizada por Eva, também está muito bem feita, o italiano dela está é um boa surpresa, com uma trama delicada sobre perda e problemas psicológicos.

Foto: Divulgação/A2 Filmes

O longa foi indicado na categoria de ‘Melhor Canção’ do Oscar deste ano pela música “Applause” composta Diane Warren e interpretada pela também atriz Sofia Carson.

A maior problemática do filme é claramente o tempo para desenvolvimento de cada curta, por que eles não são desenvolvidos, algumas histórias poderiam facilmente ter mais de uma hora, contudo são formuladas em menos de 30 minutos.

Foto: Divulgação/A2 Filmes

Conclusão

“Elas por Elas” tem uma boa proposta, porém seria mais bem aproveitada em um seriado, ou escolher somente três para o desenvolvimento ser maior, a ambientação está muito bem feita, por conta dos vários países. A temática voltada para o universo feminino é assertiva e sempre é uma vitória ver mulheres na liderança de forma geral, ainda assim peca em várias questões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Silvia Carobbio, Catherine Hardwicke, Taraji P. Henson, Mipo Oh, Lucía Puenzo, Maria Sole Tognazzi, Leena Yadav;

Roteiro: Krupa Ge, Shantanu Sagara, Leena Yadav

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elenco: Marcia Gay Harden, Juliette Binoche, Eva Longoria, Freida Pinto, Leonor Varela, Margherita Buy, Katie McGovern, Cara Delevingne, Freddy Drabble, Andrea Vergoni, Jennifer Hudson, Jennifer Ulrich, Katia Gomez, Anne Watanabe, Ayesha Harris, Brandon Win, Danielle Pinnock, Pauletta Washington, Jacqueline Fernandez, Iacopo Ricciotti, Sergio Allard;

Gênero: Drama, Comédia, Ação;

Distribuição: A2 Filmes;

Duração: 206 minutos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da A2 Filmes