“Ela Disse” é inspirado no fenômeno literário sobre a reportagem que impulsionou o “Me Too”

As jornalistas Jodi Kantor (Zoe Kazan) e Megan Twohey (Carey Mulligan), depois das eleições que levaram Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2016, começaram uma das reportagens mais importantes de uma geração

Longas que abordam bastidores jornalísticos não são novidade. Temos de exemplo “Todos os Homens do Presidente” (1976) e “Spotlight: Segredos Revelados” (2015), que levou o Oscar de melhor filme em 2016. Seguindo a mesma linha, estreia, nesta quinta-feira (8), “Ela Disse”, baseado no fenômeno literário “Ela Disse – Os bastidores da reportagem que impulsionou o Me Too”, lançado em 2019 pelas jornalistas do New York Times Jodi Kantor e Megan Twohey.

As jornalistas Jodi Kantor (Zoe Kazan) e Megan Twohey (Carey Mulligan), depois das eleições que levaram Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2016, começaram uma das reportagens mais importantes de uma geração, ao longo de um série de investigações, tentando dar voz para mulheres que foram silenciadas por décadas por um dos maiores produtores de Hollywood, Harvey Weinstein co-fundador da empresa de entretenimento “Miramax” um dos responsáveis por lançar grande filmes como “Pulp Fiction” (1994) e “Shakespeare Apaixonado” (1998) . A reportagem buscava revelar como a conduta sexual e moral de Weinstein foi protegida pelo sistema.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Roteiro e direção

O longa foi dirigido por Maria Schrader, de “Nada Ortodoxa” (2020), com roteiro de Rebecca Lenkiewicz, co-roteirista de “Desobediência” (2017). Por ser inspirado em um livro que mostra os bastidores de uma grande reportagem, ‘Ela Disse’ acaba sendo muito objetivo e, por mais que retrate um tema extremamente delicado como abuso sexual, não dá abertura para o drama das personagens. Além das jornalistas e tudo ao redor delas, as mais de duas horas de filme trazem todas as outras personagens, como atrizes e ex-funcionárias que são possíveis fontes.

A diretora Maria Schrader criou um aspecto interessante que faz com que o público se sinta parte do desenrolar da história, passo a passo. Schrader conseguiu produzir um filme que, ao mesmo tempo que tem uma proposta clara de algo inspirado em fatos reais, mas que em nenhum momento fica chato sem emoção ou monótono. O longa ainda tem um toque mais indie, fugindo totalmente da forma mais comercial.

Além das pesquisas e entrevistas com as fontes, Schrader quis trazer à trama o retrato fiel dos fatos, como os flashbacks ou as vozes, mas nunca fez uso das imagens em si do que acontecia dentro dos quartos dos hotéis. Esta estética ficou muito bonita e respeitosa com as vítimas.

No roteiro, Rebecca Lenkiewicz também faz uma grande crítica a todo o sistema, incluindo os grandes jornais. O longa questiona de que forma o produtor Harvey Weinstein conseguiu, por décadas, tirar a voz de tantas mulheres sem que nada lhe acontecesse.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Atuação

Carey Mulligan, conhecida por “Educação” (2009), “O Grande Gatsby” (2013) e “Bela Vingança” (2020); e Zoe Kazan, de “Ruby Sparks – A Namorada Perfeita” (2012), “Será Que” (2013) e “Doente de Amor” (2017), estão ótimas, ambas com qualidades em cena, cativando o público de forma muito leve, mas com determinação de sobra para ajudar essas mulheres negligenciadas por décadas. Suas falas despertam muitos questionamentos e geram curiosidades sobre como é o real processo jornalístico, bem como sobre abordagem de fontes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por mais que o filme foque totalmente nas protagonistas, o time de apoio também está muito bem, contando com nomes como Jennifer Ehle, Andre Braugher e Patricia Clarkson.

Um filme sobre elas

Uma curiosidade é que, em nenhum momento, o ator que vive o Harvey Weinstein, aparece por inteiro. O máximo que se vê são suas costas, além da voz. Nunca o seu rosto. Mesmo nas cenas em que ele tem o direito de se defender das acusações. O que é justo, pois “Ela Disse” não é uma história sobre um predador sexual, e sim sobre as vítimas e como elas foram silenciadas devido ao medo e constrangimento. Isso fica claro desde o começo do filme.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Conclusão

“Ela Disse” é um filme brilhante sobre como o jornalismo investigativo pode fazer a diferença, podendo se igualar a grandes clássicos, como “Todos os Homens do Presidente” (1976). Uma grande promessa para as premiações televisionadas.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica:

Direção: Maria Schrader;

Roteiro: Rebecca Lenkiewicz;

​​Elenco: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patrícia Clarkson, André Braugher, Jennifer Ehle, Samantha Morton e Ashley Judd;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gênero: Drama;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 129 minutos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 12 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z